जैकलीन फर्नांडिस: अभिनेत्री को दिल्ली की अदालत ने दी राहत! रिन्यू करा सकती हैं वर्क वीजा; जानें पूरा मामला

6 अक्तूबर के एक आदेश में, एडिशनल सेशन जज गगनदीप सिंह की अदालत ने कहा कि अभिनेत्री श्रीलंका की नागरिक हैं और 2009 से भारत में एम्प्लॉयमेंट वीजा पर रह रही हैं, जिसकी मियाद खत्म हो गई थी। फर्नांडिस की अर्जी पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि वह 'एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और भारत में उनके कई प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं'। इस मामले में चल रही सुनवाई में शामिल होने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है।