अपूर्वा मुखीजा: डीजे अमीन के साथ किसिंग वाले वीडियो पर क्या बोलीं द रिबेल किड? माता-पिता को लेकर कही ये बात

इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा (द रिबेल किड) ने डीजे अमीन जैज के साथ अपने वायरल किसिंग वीडियो के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि यह क्लिप लगभग एक साल पहले एक प्राइवेट पार्टी में रिकॉर्ड की गई थी। अपने लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने उस पल को याद किया, जब उन्हें पता चला कि उनका प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन आ गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में बहुत सारे मैसेज आने के बाद वह बुरी तरह टूट गई थीं।
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अपूर्व मुखीजा
- फोटो : यूट्यूब
लीक हुआ अपूर्वा का वीडियो
अपूर्वा ने कहा कि उन्हें और अमीन को पता ही नहीं था कि पार्टी में उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मेरा एक साल पुराना वीडियो लीक हो गया है। यह वीडियो मेरे और एक दूसरे लड़के के बीच एक प्राइवेट पल का था। हमें पता नहीं था कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह एक प्राइवेट पार्टी में हुआ था।'
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अपूर्वा मुखीजा
- फोटो : इंस्टाग्राम@the.rebel.kid
अपूर्वा न वीडियो पर दिया रिएक्शन
वीडियो के बारे में पता चलने के पल को याद करते हुए अपूर्वा ने बताया कि वह तुर्की से न्यूयॉर्क जा रही थीं, तभी उन्हें बहुत सारे मैसेज आने लगे। लोग पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने क्लिप देखी है। उन्होंने कहा, 'मेरा पूरा व्हाट्सएप ऐसे मैसेज से भरा हुआ था जिनमें लिखा था, 'क्या तुमने यह देखा?''
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अपूर्वा मुखीजा
- फोटो : इंस्टाग्राम@the.rebel.kid
अपूर्वा के लिए हुई मुश्किल
अपूर्वा के लिए तब और मुश्किल हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके माता-पिता ने भी वीडियो देख लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसी रिलेशनशिप में थीं। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार था जब मेरे माता-पिता ने वह वीडियो देखा। उन्हें पता नहीं था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था।'
अपूर्वा ने उस प्राइवेट पल के अचानक वायरल होने पर घबराहट और बेचैनी महसूस करने की बात कही। उस समय की अपनी हालत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था।'
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अपूर्वा मुखीजा
- फोटो : सोशल मीडिया
कब वायरल हुआ वाडियो?
इससे पहले सितंबर में पॉडकास्ट होस्ट डीजे अमीन जैज के साथ एक प्राइवेट इवेंट में किस करते हुए अपूर्वा का वीडियो ऑनलाइन सामने आया था। क्लिप में दोनों को किस करते हुए देखा जा सकता था। इस वीडियो से कई अटकलें लगाई जाने लगीं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस क्लिप को उनके रिश्ते को सार्वजनिक करने के तौर पर देखा।