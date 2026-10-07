अपूर्वा मुखीजा: डीजे अमीन के साथ किसिंग वाले वीडियो पर क्या बोलीं द रिबेल किड? माता-पिता को लेकर कही ये बात

1 of 6 अपूर्व मुखीजा - फोटो : यूट्यूब







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इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा (द रिबेल किड) ने डीजे अमीन जैज के साथ अपने वायरल किसिंग वीडियो के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि यह क्लिप लगभग एक साल पहले एक प्राइवेट पार्टी में रिकॉर्ड की गई थी। अपने लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने उस पल को याद किया, जब उन्हें पता चला कि उनका प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन आ गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में बहुत सारे मैसेज आने के बाद वह बुरी तरह टूट गई थीं।

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लीक हुआ अपूर्वा का वीडियो

अपूर्वा ने कहा कि उन्हें और अमीन को पता ही नहीं था कि पार्टी में उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मेरा एक साल पुराना वीडियो लीक हो गया है। यह वीडियो मेरे और एक दूसरे लड़के के बीच एक प्राइवेट पल का था। हमें पता नहीं था कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। यह एक प्राइवेट पार्टी में हुआ था।'

3 of 6 अपूर्वा मुखीजा - फोटो : इंस्टाग्राम@the.rebel.kid

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अपूर्वा के लिए हुई मुश्किल

अपूर्वा के लिए तब और मुश्किल हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके माता-पिता ने भी वीडियो देख लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसी रिलेशनशिप में थीं। उन्होंने कहा, 'यह पहली बार था जब मेरे माता-पिता ने वह वीडियो देखा। उन्हें पता नहीं था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था।'



अपूर्वा ने उस प्राइवेट पल के अचानक वायरल होने पर घबराहट और बेचैनी महसूस करने की बात कही। उस समय की अपनी हालत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था।'

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