कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्म की शूटिंग जल्द होगी शुरू, जानें रिलीज डेट और फिल्म से जुड़ी पूरी जानकारी

कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कार्तिक आर्यन के फैंस के लिए खुशखबरी है कि उनकी आने वाली फिल्म की शूटिंग जल्द शुरु होने वाली है।

इस दिन से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

कार्तिक आर्यन की मच अवेटेड फिल्मों में से एक ‘कैप्टन इंडिया’ की तैयारियां शुरु हो गई हैं। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2026 से लंदन में शुरू होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी।

विज्ञापन

‘कैप्टन इंडिया’ का निर्देशन शिमित अमीन कर रहे हैं, जिन्हें ‘चक दे! इंडिया’ जैसी शानदार फिल्म के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों की कहानियां आज भी दर्शकों से जुड़ती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं।