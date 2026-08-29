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इंडियाज गॉट लैटेंट: शेरोन वर्मा को बिहारी बुलाकर समय रैना ने किया तंज, कॉमेडियन के पलटवार ने सबको चौंकाया

Sat, 29 Aug 2026 11:18 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 29 Aug 2026 11:18 AM IST
सार

India's Got Latent 2: 'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' में समय रैना और कॉमेडियन शेरोन वर्मा के बीच जुबानी जंग हुई है। दोनों ने एक दूसरे की जड़ों को लेकर तंज किया है। यह वीडियो वायरल हो रहा है।

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Samay Raina starts Bihari Kashmiri roast war Sharon varma hit back
समय रैना, शेरोन वर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' के हालिया एपिसोड में समय रैना और शेरोन वर्मा के बीच मजाक-मजाक में हुई बातचीत तब पर्सनल हो गई, जब दोनों कॉमेडियन ने एक-दूसरे की जड़ों को लेकर मजाक किया। मजाक-मजाक में शुरू हुई यह बातचीत तब और बढ़ गई जब समय ने शेरोन के बिहार बैकग्राउंड पर मजाक किया और शेरोन ने पलटवार किया।
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क्यों खास है बातचीत?
  • समय और शेरोन की बातचीत इसलिए खास रही क्योंकि दोनों कॉमेडियन ने अपने बैकग्राउंड के आधार पर अपनी एक अलग कॉमिक पहचान बनाई है। 
  • शेरोन वर्मा 2024 में 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में आने के बाद काफी मशहूर हुईं।
  • समय रैना अक्सर अपनी कश्मीरी पंडित जड़ों और कश्मीर से अपने परिवार के विस्थापन के बारे में बात करते रहे हैं।
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Samay Raina starts Bihari Kashmiri roast war Sharon varma hit back
इंडियाज गॉट लैटेंट 2 - फोटो : यूट्यूब
समय-शेरोन ने एक दूसरे की जड़ों पर किया वार
एपिसोड में समय ने कहा, 'वह इतनी बिहारी हैं कि उसे लगता है कि इबोला का मतलब है किसी ने कुछ कहा है (बोला है)।' शेरोन ने जवाब दिया, 'समय इतना कश्मीरी है कि उसे 'स्टोन' होना (नशे में धुत होना) पसंद है।' फिर समय ने कहा, 'पता है, शेरोन वर्मा एक बिहारी है जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई थी। बस बिहारी वाली बातें।' शेरोन ने जवाब दिया, 'कम से कम मैंने अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा था।'
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समय रैना, शेरोन वर्मा - फोटो : यूट्यूब
क्यों चर्चा में आईं शेरोन?
शेरोन वर्मा साल 2024 में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में आने के बाद ही चर्चा में आईं थीं। शो पर उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले मैं वहां दर्शकों में थी और आज देखिए मैं यहां आपके साथ जज की कुर्सी पर बैठी हूं। 
वहीं इस बातचीत में शेरोन ने खुद को बिहारी कहने पर भड़कने के बजाए जिस मजाकिया अंदाज में खुद का बचाव किया, वह भी दर्शकों को खूब पसंद आया। यहां उन्होंने खुद को एक मजबूत महिला के तौर पर पेश किया है।


 

समय रैना का कश्मीर से क्या नाता?
समय रैना एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। उन्होंने और उनके परिवार ने कश्मीर से विस्थापित होने का दर्द झेला है। जब शेरोन ने उनके तंज पर पलटवार किया, तो उन्होंने भी इसे मजाकिया अंदाज में लिया। समय पहले भी बता चुके हैं कि जब वह 12 साल के थे तब उन्हें कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा था।
 

 

 

 

 

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