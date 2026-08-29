{"_id":"6a9271ad3e59b38724001fa5","slug":"samay-raina-starts-bihari-kashmiri-roast-war-sharon-varma-hit-back-2026-08-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंडियाज गॉट लैटेंट: शेरोन वर्मा को बिहारी बुलाकर समय रैना ने किया तंज, कॉमेडियन के पलटवार ने सबको चौंकाया","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन 'इंडियाज गॉट लैटेंट सीजन 2' के हालिया एपिसोड में समय रैना और शेरोन वर्मा के बीच मजाक-मजाक में हुई बातचीत तब पर्सनल हो गई, जब दोनों कॉमेडियन ने एक-दूसरे की जड़ों को लेकर मजाक किया। मजाक-मजाक में शुरू हुई यह बातचीत तब और बढ़ गई जब समय ने शेरोन के बिहार बैकग्राउंड पर मजाक किया और शेरोन ने पलटवार किया।

क्यों खास है बातचीत? समय और शेरोन की बातचीत इसलिए खास रही क्योंकि दोनों कॉमेडियन ने अपने बैकग्राउंड के आधार पर अपनी एक अलग कॉमिक पहचान बनाई है।

शेरोन वर्मा 2024 में 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में आने के बाद काफी मशहूर हुईं।

समय रैना अक्सर अपनी कश्मीरी पंडित जड़ों और कश्मीर से अपने परिवार के विस्थापन के बारे में बात करते रहे हैं।

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समय-शेरोन ने एक दूसरे की जड़ों पर किया वार

एपिसोड में समय ने कहा, 'वह इतनी बिहारी हैं कि उसे लगता है कि इबोला का मतलब है किसी ने कुछ कहा है (बोला है)।' शेरोन ने जवाब दिया, 'समय इतना कश्मीरी है कि उसे 'स्टोन' होना (नशे में धुत होना) पसंद है।' फिर समय ने कहा, 'पता है, शेरोन वर्मा एक बिहारी है जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई थी। बस बिहारी वाली बातें।' शेरोन ने जवाब दिया, 'कम से कम मैंने अपना राज्य अपनी मर्जी से छोड़ा था।'

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