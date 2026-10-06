बिग बॉस 20: रीति ने खोले घरवालों के राज, अमन पर जमकर भड़कीं लव गिल; क्यों काजी और स्काउट के बीच आई तकरार?

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विज्ञापन सामने आए एक प्रोमो में जहां एक तरफ रीति तिवारी बड़े खुलासे करते नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरे प्रोमो में अमन गांधी और लव गिल के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं एक वीडियो में काजी और स्काउट के बीच भी भिड़ंत देखने को मिल रही है।

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रीति ने बिग बॉस से क्या सीखा?

रीति बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी हैं। अब सामने आए प्रोमो में वे रैपिड फायर के सवालों के जवाब देती दिखीं। वीडियो की शुरुआत में उन्होंने बताया कि उन्हें बिग बॉस में बहुत कुछ सीखने को मिला।



रीति ने बताया बिग बॉस में उन्होंने, 'धैर्य, अपने आप को समझना, अपनी खामियों को स्वीकार करना और उससे बेहतर करना सीखना और सबसे जरूरी बात ये समझना कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं'- ये सीखा है।



जो दोगले और फेक लोग हैं...

जब उनसे पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा किसे मिस करेंगी, तो उन्होंने कहा, 'सबसे ज्यादा तो वे गुल्लू, कनिका, काजी और मैरी कॉम को मिस करेंगी।

जब उनसे पूछा गया कि अगर आप फिर से बिग बॉस में एंट्री कर पाती हैं, तो क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा, 'जो दोगले और फेक लोग हैं, थोड़ा उन्हें आईना दिखाकर आऊंगी।' इसके अलावा रीति ने और भी कई सवालों के जवाब दिए और अपने फैंस को शुक्रिया कहा।

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अमन गांधी और लव गिल के बीच हुई बहस

वहीं दूसरे प्रोमो में अमन गांधी और लव गिल के बीच अनबन देखने को मिल रही है। वीडियो में लव गिल भड़करकर अमन को लेकर कहती हैं, 'कई बार इन्होंने कहा है कि पुरानी बातें आगे मत लेकर आओ। लेकिन इन्होंने मेरे टाइम पर आकर ऐसे जताया जैसे मैं इनकी दुश्मन हूं। जैसे मैंने इनकी जमीन का हिस्सा मेरे नाम कर लिया है।'



इसके बाद अमन कहते हैं, 'हे भगवान, कोई इसके डेढ़ रुपये काटो यार, ओवरएक्टिंग भाईसाहब।' इस पर लव कहती हैं, 'मैं तो ओवरएक्टिंग में भी परफेक्ट हूं, तुझसे तो वो भी नहीं हो रही है।' फिर अमन ने कहा, 'आपकी बातें क्लास के नीचे जाती हैं।' इस पर गिल कहती हैं, 'क्या क्लास है आपकी?' इसके बाद लव जमकर अमन पर भड़कती हुईं नजर आती हैं।