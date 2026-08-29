‘आवारापन 2’ की सफलता के बीच इमरान हाशमी हुए स्वाइन फ्लू का शिकार, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव; जानें मामला
Emraan Hashmi: इमरान हाशमी इन दिनों फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आ रहे हैं। फिल्म की सफलता के बीच इमरान की हेल्थ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
क्या है पूरा मामला?
एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू यानी H1N1 से संक्रमित हो गए हैं। एक्टर का स्वाइन फ्लू (H1N1) टेस्ट पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में लगातार यात्रा करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इनमें रांची की यात्रा भी शामिल है।
रांची से वापस आने के बाद इमरान कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी टेस्ट रिपोर्ट कल सामने आई है।
डॉक्टरों ने इमरान को आराम करने की दी सलाह
- रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने इमरान हाशमी को आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
- फिलहाल वह डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक आराम कर रहे हैं।
- इमरान से इस मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई थी।
‘आवारापन 2’ की सफलता के बीच आई खबर
- इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘आवारापन 2’ को लेकर सुर्खियों में हैं।
- साल 2007 में आई उनकी फिल्म ‘आवारापन’ के इस सीक्वल को दर्शकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
- फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करते हुए खबर लिखे जाने तक 145.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।
- ऐसे में फिल्म की सफलता के बीच इमरान के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की खबर उनके फैंस के लिए चिंता की बात है।
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