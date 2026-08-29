‘आवारापन 2’ की सफलता के बीच इमरान हाशमी हुए स्वाइन फ्लू का शिकार, H1N1 टेस्ट आया पॉजिटिव; जानें मामला

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एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू यानी H1N1 से संक्रमित हो गए हैं। एक्टर का स्वाइन फ्लू (H1N1) टेस्ट पॉजिटिव आया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में लगातार यात्रा करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इनमें रांची की यात्रा भी शामिल है।

रांची से वापस आने के बाद इमरान कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी टेस्ट रिपोर्ट कल सामने आई है।

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