निक्की वालिया: निक्की वालिया ने बॉलीवुड छोड़ टीवी को क्यों चुना? बताई कई वजहें; खोली इंडस्ट्री की पोल

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अभिनेत्री ने अब बताया है कि उन्होंने फिल्म छोड़कर टेलीविजन छोड़ने का फैसला क्यों किया।



बॉलीवुड के बारे में निक्की वालिया ने क्या कहा? अभिनेत्री ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर और उस समय महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, इस बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें भी बताईं हैं।

विज्ञापन जूम के साथ बातचीत में निक्की वालिया ने बॉलीवुड छोड़ने और टेलीविजन चुनने के बारे में कहा कि इंडस्ट्री में उस समय औरतों से जो बेवकूफ चीजें मांगी जाती थीं, उसके अलावा लोगों का बात करने लहजा उन्हें पसंद नहीं आया।

विज्ञापन विज्ञापन उन्होंने कहा कि औरतों को कुछ इस तरह से बुलाया जाता है था 'अरे तू क्या, अरे ये क्या, अरे वो आएगी, बुलाओ'। अभिनेत्री ने अब बताया है कि उन्होंने फिल्म छोड़कर टेलीविजन छोड़ने का फैसला क्यों किया। 'मिस्टर आजाद', 'अकेले हम अकेले तुम' और 'परदेसी बाबू' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री निक्की वालिया ने बॉलीवुड छोड़कर सबको हैरान कर दिया था। इस कदम से 90 के दशक में कई अफवाहें फैलीं। बाद में, उन्होंने टेलीविजन पर अच्छा काम किया। वह 'सांस', 'तुम बिन जाऊं कहां', 'घर एक सपना', 'डोली सजा के' जैसे शो में नजर आईं।

किसी की गलती नहीं

निक्की वालिया ने आगे कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री की फितरत और मेरी फितरत अलग थी। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं। न मैं सही, न वो गलत।'



अभिनेत्री के खिलाफ हुआ गलत प्रचार

अभिनेत्री ने याद किया कि फिल्में छोड़ने के बाद, जर्नलिस्ट और मैगजीन ने उनसे पूछा कि मौके होने के बावजूद उन्होंने यह फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा कि 'मिस्टर आजाद' के सेट पर कथित अनबन की अफवाहें भी उड़ रही थीं।

यह साफ करते हुए कि उन्होंने पर्सनल वजहों से फिल्में छोड़ी थीं, निक्की ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि वह एक फ्लॉप एक्ट्रेस थीं और उनकी फिल्में फेल हो गई थीं।