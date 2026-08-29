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असम और नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए 'टॉक्सिक' के सिंगर, इस तरह करेंगे मदद; सोशल मीडिया पर किया एलान

Sat, 29 Aug 2026 03:17 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 29 Aug 2026 03:17 PM IST
सार

Vishal Mishra: संगीतकार विशाल मिश्रा ने असम और नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद का एलान किया है। उन्होंने उनकी मदद के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है।

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singer Vishal Mishra pledges concerts in Assam Nepal promises every penny for flood relief
विशाल मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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संगीतकार विशाल मिश्रा नेपाल और असम में आई बाढ़ से बहुत दुखी हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को कहा है। उन्होंने असम और नेपाल में कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। इन कॉन्सर्ट से होने वाली पूरी कमाई बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
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विशाल मिश्रा ने किया बड़ा एलान
'कैसे हुआ', 'पहले भी मैं', 'आज भी', 'जानम', 'मांझा', 'रमता जोगी' और 'सौ ग्राम जिंदगी' जैसे गाने गाने वाले विशाल ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा की। 
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विशाल ने लिखा, 'जो हो रहा है उसे देखकर मेरा दिल भारी है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं नेपाल और असम में कॉन्सर्ट करूंगा। हर एक पैसा बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं। जल्द ही घोषणा होगी।'
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singer Vishal Mishra pledges concerts in Assam Nepal promises every penny for flood relief
विशाल मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया
असम में कब आई बाढ़?
  • असम में 19 जुलाई 2026 से भयानक बाढ़ आई थी। 
  • भारी बारिश का पहला दौर 28 जून के आसपास शुरू हुआ था। 
  • 19 जुलाई को मॉनसून की बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने की वजह से दूसरी बार जबरदस्त बाढ़ आई। 
  • जुलाई के आखिर में यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया और कई गांव पानी में डूब गए।

नेपाल में कब आई बाढ़?
26 अगस्त को नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आई थी। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ में बहे 579 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। शुक्रवार शाम तक 1,924 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था।

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विशाल मिश्रा - फोटो : सोशल मीडिया
विशाल ने कब की करियर की शुरुआत?
विशाल सबसे पहले डीडी नेशनल पर दिखाए गए एक रियलिटी शो में नजर आए थे। उन्होंने 'इंडियन आइडल' कॉम्पिटिशन के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया। 35 साल के विशाल ने 2016 में तमिल फिल्म 'देवी' से एक कंपोजर के तौर पर अपना डेब्यू किया।

बॉलीवुड में रखा कदम
2017 में, उन्होंने 'करीब करीब सिंगल' के साउंडट्रैक के लिए 'जाने दे' गाना कंपोज किया, जिसे आतिफ असलम ने गाया था। उन्होंने 'मुन्ना माइकल' के लिए भी गाने कंपोज किए, जिससे उन्होंने सिंगिंग में भी डेब्यू किया और मराठी फिल्म 'एफयू: फ्रेंडशिप अनलिमिटेड' के लिए भी संगीत दिया।

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विशाल मिश्रा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
'वीरे दी वेडिंग' का गाना कंपोज किया
उन्होंने 'यमला पगला दीवाना फिर से' के लिए 'रफ्ता रफ्ता' धुन कंपोज की, जो 2018 का उनका पहला प्रोजेक्ट था। उनके म्यूजिक वीडियो में सलमान खान स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए।
उन्होंने करीना कपूर खान, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया स्टारर फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' का टाइटल ट्रैक भी कंपोज किया।
विशाल मिश्रा ने 'टॉक्सिक' के गाने 'तबाही' को आवाज दी है।
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