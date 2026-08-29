असम और नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए 'टॉक्सिक' के सिंगर, इस तरह करेंगे मदद; सोशल मीडिया पर किया एलान

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विशाल मिश्रा ने किया बड़ा एलान

'कैसे हुआ', 'पहले भी मैं', 'आज भी', 'जानम', 'मांझा', 'रमता जोगी' और 'सौ ग्राम जिंदगी' जैसे गाने गाने वाले विशाल ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा की। विज्ञापन

विशाल ने लिखा, 'जो हो रहा है उसे देखकर मेरा दिल भारी है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं नेपाल और असम में कॉन्सर्ट करूंगा। हर एक पैसा बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं। जल्द ही घोषणा होगी।' 'कैसे हुआ', 'पहले भी मैं', 'आज भी', 'जानम', 'मांझा', 'रमता जोगी' और 'सौ ग्राम जिंदगी' जैसे गाने गाने वाले विशाल ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा की।विशाल ने लिखा, 'जो हो रहा है उसे देखकर मेरा दिल भारी है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। मैं नेपाल और असम में कॉन्सर्ट करूंगा। हर एक पैसा बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं। जल्द ही घोषणा होगी।' विज्ञापन विज्ञापन संगीतकार विशाल मिश्रा नेपाल और असम में आई बाढ़ से बहुत दुखी हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने को कहा है। उन्होंने असम और नेपाल में कॉन्सर्ट करने का फैसला किया है। इन कॉन्सर्ट से होने वाली पूरी कमाई बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद में लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।

असम में कब आई बाढ़? असम में 19 जुलाई 2026 से भयानक बाढ़ आई थी।

भारी बारिश का पहला दौर 28 जून के आसपास शुरू हुआ था।

19 जुलाई को मॉनसून की बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने की वजह से दूसरी बार जबरदस्त बाढ़ आई।

जुलाई के आखिर में यह संकट अपने चरम पर पहुंच गया और कई गांव पानी में डूब गए।

नेपाल में कब आई बाढ़?

26 अगस्त को नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आई थी। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ में बहे 579 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। शुक्रवार शाम तक 1,924 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। 26 अगस्त को नेपाल में भयानक अचानक बाढ़ आई थी। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि बाढ़ में बहे 579 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। शुक्रवार शाम तक 1,924 लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था।

विशाल ने कब की करियर की शुरुआत?

विशाल सबसे पहले डीडी नेशनल पर दिखाए गए एक रियलिटी शो में नजर आए थे। उन्होंने 'इंडियन आइडल' कॉम्पिटिशन के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया। 35 साल के विशाल ने 2016 में तमिल फिल्म 'देवी' से एक कंपोजर के तौर पर अपना डेब्यू किया।



बॉलीवुड में रखा कदम

2017 में, उन्होंने 'करीब करीब सिंगल' के साउंडट्रैक के लिए 'जाने दे' गाना कंपोज किया, जिसे आतिफ असलम ने गाया था। उन्होंने 'मुन्ना माइकल' के लिए भी गाने कंपोज किए, जिससे उन्होंने सिंगिंग में भी डेब्यू किया और मराठी फिल्म 'एफयू: फ्रेंडशिप अनलिमिटेड' के लिए भी संगीत दिया।