लाॅकअप 2: श्रेया कालरा ने लगाया था जबरन किस करने का आरोप; राम कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘फर्क नहीं पड़ता…’

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर क्या बोले राम?

श्रेया कालरा को आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर भी राम को काफो ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी। इस बारे में एक्टर ने कहा, ‘मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि मेरे 27 साल के करियर में अभी तक किसी भी महिला ने मेरे बिहेवियर को गलत नहीं बताया है। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मैं जो हूं, वहीं रहूंगा। मैं इस तरह के विवादों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी पर फोकस करता हूं।