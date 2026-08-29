IFS ऑफिसर बनना चाहते थे अमिताभ बच्चन, केबीसी के नए एपिसोड में किया बड़ा खुलासा; इस वजह से छोड़ी फील्ड

क्यों छोड़ा IFS बनने का सपना?

अमिताभ बच्चन ने उस समय को भी याद किया जब उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के बारे में सोचा था। हालांकि, उन्होंने माना कि उन्हें इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह इस विचार को आगे नहीं बढ़ा पाए।

उन्होंने कहा, ‘बहुत सारे कंटेस्टेंट आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें UPSC का एग्जाम देना है। फॉरेन सर्विस एक बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। एक बात मैं भी बता दूं कि एक जमाने में हमारे दिल में भी ये बात आई थी कि हम IFS करें। लेकिन हमें IFS का ‘I’ भी नहीं आता था, इसलिए हमने हार मान ली और वो छोड़ दिया।’