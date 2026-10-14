हेमा मालिनी: मंच पर मां दुर्गा बनीं ड्रीम गर्ल, 77 की उम्र में दी डांस प्रस्तुति; वीडियो देखकर हैरान हुए फैंस

1 of 5 हेमा मालिनी - फोटो : इंस्टाग्राम@dreamgirlhemamalini







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बॉलीवुड की दिग्गज कलाकार हेमा मालिनी एक बार फिर पौराणिक कथाओं की दुनिया में लौटीं है। उन्होंने तेलंगाना में मंच पर देवी दुर्गा का रूप धारण किया और अपना मशहूर बैले 'दुर्गा' प्रस्तुत किया। 77 साल की अभिनेत्री मंच पर लौटीं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा है।

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दुर्गा के किरदार में नजर आईं हेमा मालिनी

अभिनेत्री हाल ही में दुर्गा के किरदार में नजर आईं और उन्होंने डांस प्रस्तुति दी। उन्होंने इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने लिखा 'नवरात्रि के पहले दिन अपने सबसे लोकप्रिय बैले 'दुर्गा' को प्रस्तुत करना एक प्यारा और खास अहसास था। मैंने सचमुच खुद को धन्य महसूस किया।'

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यूजर्स को पसंद आया अभिनेत्री का अभिनय

इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं और अभिनेत्री की तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा 'हमेशा की तरह शालीन'। दूसरे ने उनकी प्रस्तुति को 'बहुत ही सुंदर और दैवीय' बताया। एक और यूजर ने लिखा 'आप मेरी बेटी की प्रेरणा हो। वह आपसे मिल चुकी है। आपने उसे प्यार किया था।' एक और यूजर लिखा, 'मेरी ड्रीम गर्ल'।

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4 of 5 कमेंट - फोटो : सोशल मीडिया

परदे पर हेमा बनीं दुर्गा

बता दें कि अभिनेत्री 27 साल पहले टीवी शो 'जय माता की' में दुर्गा का किरदार निभा चुकी हैं। यह शो दूरदर्शन पर आता था। शो के 180 एपिसोड ने दर्शकों मनोरंजन किया था। आज भी यह शो दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय पौराणिक कहानी वाले धारावाहिकों में शामिल है। इस शो से अभिनेत्री ने अपनी अदाकारी की छाप छोड़ी थी।

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