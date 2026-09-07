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बिग बॉस 20: कौन हैं अरिश्फा खान? 14 साल पहले 'वीरा' में आईं थीं नजर, टिकटॉक से मचाया धमाल; जानें सबकुछ

Mon, 07 Sep 2026 02:26 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Mon, 07 Sep 2026 02:26 PM IST
सार

Who is Arishfa Khan: बीती रात सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ के 20वें सीजन की शुरुआत हुई। इस सीजन में 23 साल की अभिनेत्री अरिश्फा खान ने एंट्री ली है। अरिश्फा को देखकर संभवत: आपने भी यह सवाल किया होगा कि इसे कहीं तो देखा है? अगर आप नहीं पहचान पाए तो हम यहां आपको बता रहे हैं अरिश्फा के बारे में सबकुछ…

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Bigg Boss 20 Who Is Arishfa Khan All About The Former Child Actor And Social Media Star
अरिश्फा खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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‘बिग बॉस 20’ में डिजिटल दुनिया का एक और जाना-पहचाना चेहरा कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हो गया है। अरिश्फा खान, जिन्होंने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कैमरे का सामना करना शुरू किया था और बाद में सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई, अब सलमान खान के रियलिटी शो में नजर आएंगी। 
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अरिश्फा खान का बचपन
3 अप्रैल 2003 को जन्मी अरिश्फा 23 साल की हैं और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली हैं। खबरों के मुताबिक, अरिश्फा की मां पहले फिल्म इंडस्ट्री में स्टंटवुमन के तौर पर काम करती थीं।
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अरिश्फा अपनी मां के साथ शूटिंग पर जाया करती थीं और यहीं से उनके मन में भी एक्टिंग को लेकर दिलचस्पी पैदा हुई। उनके पिता राशिद खान बिजनेसमैन हैं। अरिश्फा की एक बहन भी है।



बचपन से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं अरिश्फा  
अरिश्फा ने उस समय शोबिज की दुनिया में कदम रखा था, जब वह काफी छोटी थीं। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2012 में टीवी सीरियल ‘छल- शह और मात’ से हुई थी। इसके बाद उन्हें स्टार प्लस के शो ‘एक वीर की अरदास… वीरा’ में छोटी गुंजन का किरदार निभाने के बाद काफी पहचान मिली।



कई टीवी शोज में आईं नजर
अरिश्फा ने बचपन और टीनएज के दौरान भी टीवी पर काम करना जारी रखा। वह ‘जीनी और जूजू’, ‘उतरन’, ‘ये है मोहब्बतें’, ‘गंगा’ और ‘मेरी दुर्गा’ जैसे शोज में नजर आईं। साल 2018 में उन्होंने ‘पापा बाय चांस’ में भी काम किया।

वह ‘क्राइम पेट्रोल’ के कुछ एपिसोड्स में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों में भी काम किया है। अरिश्फा कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं। 



सोशल मीडिया स्टार कैसे बनीं अरिश्फा खान?
टीवी ने अरिश्फा को पहचान दिलाई, लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी पहुंच को काफी बड़ा कर दिया। भारत में टिकटोक के दौर में वह काफी पॉपुलर हुईं। ऑनलाइन पहचान बनाने के बाद अरिश्फा ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लगातार कंटेंट बनाना जारी रखा। उनके कंटेंट में फैशन, ब्यूटी, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजें शामिल हैं।

इंस्टाग्राम पर अरिश्फा के 29 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही वह ‘बिग बॉस’ के नए सीजन में एंट्री करने वाली सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली डिजिटल पर्सनैलिटीज में से एक हैं।



बिग बॉस 20 में अरिश्फा खान की एंट्री
अरिश्फा खान की ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री भारतीय टीवी पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनकी शुरुआत के एक दशक से भी ज्यादा समय बाद हुई है।

उनका करियर अब तक दो बिल्कुल अलग-अलग दौर से गुजर चुका है। ‘वीरा’, ‘उतरन’ और ‘पापा बाय चांस’ जैसे टीवी शोज ने उन्हें एक एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाई, जबकि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने उन्हें एक बहुत बड़ी डिजिटल ऑडियंस तक पहुंचाया।

Bigg Boss 20 Who Is Arishfa Khan All About The Former Child Actor And Social Media Star
बिग बॉस 20 में नजर आने वाले सेलेब्स - फोटो : सोशल मीडिया
कहां देख सकते हैं बिग बॉस 20?
  • सलमान खान 'बिग बॉस' के 20वें सीजन के होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं।
  • शो रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स पर देखा जा सकता है। 
  • इसमें माही विज, अर्शिफा खान, ईशा रिखी, रिया अहीर, काजी तौकीर और कनिका मान नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें- बिग बॉस 20: माही विज के बॉसी नेचर से परेशान हुए कंटेस्टेंट, भावुक हुईं ईशा रिखी; जानें पहले दिन क्या रहा खास
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