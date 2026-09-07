बॉक्स ऑफिस: ‘द ओडिसी’ ने ‘स्पाइडर-मैन 4’ को पछाड़ा, 8वें हफ्ते में की इतनी कमाई; जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

वहीं, भारत की बात करे, तो दोनों फिल्मों ने यहां भी धूम मचा रखी है।

'द ओडिसी' ने इंडिया में 192.82 करोड़ का कलेक्शन किया है।

वहीं, दूसरी ओर ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ ने 497.30 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

भले ही इस हफ्ते ‘द ओडिसी’ ने स्पाइडर-मैन को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ की कमाई भी शानदार बनी हुई है। फिल्म दुनियाभर में करीब 22,691 करोड़ की कमाई कर चुकी है।फिल्म ने हाल ही में नॉर्थ अमेरिका में 8,509 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया है। खास बात यह है कि ‘स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे’ ने यह आंकड़ा सिर्फ 36 दिनों में पार किया, जो एक नया रिकॉर्ड है।