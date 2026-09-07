दिलजीत दोसांझ: फैन का प्यार देख भावुक हुए सिंगर, टी-शर्ट पर नाम लिखा देख दिया कही ये बात; देखें वायरल वीडियो

स्टेज से क्या बोले दिलजीत?

सिंगर दिलजीत दोसांझ नें इस टी शर्ट को देखते ही अपने हाथ फैन उन पवित्र शब्दों पर रखे। इसके बाद दिलजीत ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें समझाया कि ‘यह ईश्वर का चिन्ह है। यह बहुत खास है, और मेरा नाम इसके साथ,नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में जोर देकर कहा कि यह पवित्र चिन्ह केवल ईश्वर का है और इसे उनके नाम के साथ नहीं रखा जाना चाहिए।