दिलजीत दोसांझ: फैन का प्यार देख भावुक हुए सिंगर, टी-शर्ट पर नाम लिखा देख दिया कही ये बात; देखें वायरल वीडियो
Diljit Dosanjh stealed fan heart: सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने 'ऑरा यूरोप टूर 2026' के लिए इटली पहुंचे जहां एक फैन की दीवानगी देख वह हैरान रह गए। जानें क्या किया दिलजीत ?
विस्तार
सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों 'ऑरा यूरोप टूर 2026' में व्यस्त हैं। इटली में एक शो के दौरान उन्होंने स्टेज पर एक भावुक फैन मूमेंट बन गया। जानें क्या हुआ?
स्टेज पर पहुंचा फैंन
दिलजीत दोसांझ का इन दिनों इटली में शो चल रहा है। इस शो के दौरान एक फैन और उसकी गर्लफ्रेंड को स्टेज पर आने का मौका मिला। इस दौरान पुरुष फैन ने एक टी शर्ट पर पवित्र चिन्ह एक ओंकार और दिलजीत का नाम साथ-साथ छपा था। इसे देखकर दिलजीत भावुक हो उठे। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए।
स्टेज से क्या बोले दिलजीत?
सिंगर दिलजीत दोसांझ नें इस टी शर्ट को देखते ही अपने हाथ फैन उन पवित्र शब्दों पर रखे। इसके बाद दिलजीत ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें समझाया कि ‘यह ईश्वर का चिन्ह है। यह बहुत खास है, और मेरा नाम इसके साथ,नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में जोर देकर कहा कि यह पवित्र चिन्ह केवल ईश्वर का है और इसे उनके नाम के साथ नहीं रखा जाना चाहिए।
दिलजीत ने रखा फैन का ध्यान
दिलजीत दोसांझ के फैन के साथ इस रवैये ये वहां मौजूद सभी लोगों का दिलजीत लिया। उन्होंने इस नम्रता से यह बात प्रशंसक को महसूस कराई ताकि फैन को शर्मिंदा न होना पड़े। उन दोनों का शो में आने के लिए धन्यवाद किया। उन्हें गिफ्ट्स दिये। इसके साथ ही अंत में उन्हें गले गला कर मंच से विदा किया।
दिलजीत दोसांझ वर्क फ्रंट
- सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' चंद महीनों पहले ही रिलीज हुई है।
- इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ था। इसके चलते फिल्म को सिनेमाघरों की जगह ओटीटी पर रिलीज किया गया।
- फिर वहां से भी हटा दिया गया।
- इससे पहले वह पंजाबी फिल्म 'सरदार जी 3' में नजर आए थे।
- इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया था।
- इन दिनों वह 'ऑरा यूरोप टूर 2026' के दौरे पर हैं।