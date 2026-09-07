ओटीटी रिलीज: ‘टॉक्सिक’ की डिजिटल रिलीज में पेंच, मेकर्स की मांग और प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव के बीच अटकी फिल्म

फिल्म ‘टॉक्सिक’ सिनेमाघरों में कई दिन पहले रिलीज हो चुकी है। मगर कई दर्शक फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। अब खबरें मिल रही हैं कि फिल्म के मेकर्स और ओटीटी के बीच डील तय नहीं हो पा रही। जानें क्या हैं कारण?

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मेकर्स की जिद पर अटकी डील

‘टॉक्सिक’ ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। मगर दूसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई गिरने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्ट्रीमिंग को लेकर मेकर्स को 150 करोड़ का ऑफिर दिया जा चुका है। इसके बाद भी फिल्म के मेकर्स 200 करोड़ पर अटके हुए हैं। उनकी इस डिमांड की वजह से अब तक फिल्म के ओटीटी रन को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया है।