ओटीटी रिलीज: ‘टॉक्सिक’ की डिजिटल रिलीज में पेंच, मेकर्स की मांग और प्लेटफॉर्म के प्रस्ताव के बीच अटकी फिल्म
Film Toxic Ott Release: फिल्म ‘टॉक्सिक’ के सिनेमाघरों में रिलीज होने का दर्शकों को काफी इंतजार करना पड़ा। मगर अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने में वक्त लगा सकती है। जानें क्या है मामला?
विस्तार
फिल्म ‘टॉक्सिक’ सिनेमाघरों में कई दिन पहले रिलीज हो चुकी है। मगर कई दर्शक फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। अब खबरें मिल रही हैं कि फिल्म के मेकर्स और ओटीटी के बीच डील तय नहीं हो पा रही। जानें क्या हैं कारण?
मेकर्स की जिद पर अटकी डील
‘टॉक्सिक’ ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। मगर दूसरे हफ्ते से फिल्म की कमाई गिरने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्ट्रीमिंग को लेकर मेकर्स को 150 करोड़ का ऑफिर दिया जा चुका है। इसके बाद भी फिल्म के मेकर्स 200 करोड़ पर अटके हुए हैं। उनकी इस डिमांड की वजह से अब तक फिल्म के ओटीटी रन को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं हो पाया है।
रिलीज के बाद पलटी बाजी
‘टॉक्सिक’ एक महत्वकांक्षी फिल्म है। यश को फिल्म के हिट होने और तगड़ी कमाई करने पर काफी भरोसा था। इस वजह से 150 करोड़ के ऑफर पर भी मेकर्स ने भी मौहर नहीं लगाई। आगे क्या हुआ...
- ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म की रिलीज से पहले 150 करोड़ का ऑफर कर रहे थे।
- फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्होंने मेकर्स को सिर्फ 30 करोड़ रुपये पर राजी होने कहा है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के निगेटिव रिव्यू इसका पहला कारण हैं।
- वहीं फिल्म की पहले हफ्ते के बाद घटती कमाई ने भी इस ऑफर को प्रभावित किया है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दृश्यों को लेकर खास तरीके की पाबंदी है। इसलिए इसमें कई कट लगाए जा सकते हैं।
फिल्म टॉक्सिका का कलेक्शन
फिल्म ‘टॉक्सिक’ एक बहुप्रतिक्षित फिल्म है। फिल्म की कास्ट में कई पॉपुलर स्टार्स शामिल हैं।फिल्म का पहले हफ्ते का कलेक्शन 239.30 करोड़ रुपये था। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 2.28 करोड़ रुपये रहा। रविवार को खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 2.42 करोड़ की कमाई की। फिल्म ‘टॉक्सिक’ का अब तक का कुल कलेक्शन 245.85 करोड़ रुपये हो चुका है।