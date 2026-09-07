संजय दत्त: ‘6 साल जेल में रहा...', मंत्री के कहने पर भी बाबा ने मराठी बोलने से किया इनकार, कही ये बात

Sanjay Dutt has been living in Mumbai for more than 50 years, and he himself says that even after spending 6 years in Yerwada Jail, he still couldn’t learn Marathi.



And he openly admitted this in front of everyone, without any shame. So now, will MNS and Uddhav Thackeray’s party… pic.twitter.com/kLQ7AxZfBa — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 6, 2026

माइक पर बोलते हुए संजय दत्त ने कहा, 'प्रताप भाई। मैं 6 साल जेल में रहा, यरवडा में। तब भी मराठी नहीं सीख पाया। मैं थोड़ा सीखा था।' इसके बाद संजय दत्त ने भाषा के सवाल को आगे नहीं बढ़ाया और प्रताप सरनाईक को कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया।इसके बाद उन्होंने प्रताप सरनाईक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, 'मैं प्रताप भाई का आभारी हूं कि मुझे यहां बुलाया। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, 25 साल हो गए हैं।' मंच पर संजय दत्त और प्रताप सरनाईक के बीच हुई ये बातचीत अब सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है।