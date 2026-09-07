पोस्टर रिलीज: कब रिलीज होगी पलाश मुछाल की फिल्म ‘तेरा साईं’ ? साईं बाबा के किरदार में नजर दिखे यह अभिनेता

कौन हैं फिल्म के निर्माता-निर्देशक?

फिल्म का निर्देशन पलाश मुछाल ने किया है। पलाश बॉलीवुड सिंगर पलक मुछाल के भाई हैं। वहीं फिल्म का निर्माण शैलेश एस. सांघवी के लिए एस थ्री फिल्म के बैनर तले हुआ है। खास बात यह भी है कि फिल्म के ड्रिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सिनेपोलिस इंडिया की है। हाल ही में रिलीज हुई बहुचर्चित फिल्म ‘हनुमान अंश’ का वितरण भी इसी ने संभाला था।