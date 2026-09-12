Bigg Boss 20: 'शादी वाला चक्कर था', एक्स करण वाही को याद कर भावुक हुईं उदिति सिंह, रिश्ते पर की खुलकर बात

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क्यों रो पड़ीं उदिति

घर के अंदर उदिति अपने साथी कंटेस्टेंट्स काजी तौकीर, माहि विज और अमन गांधी के साथ बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान माहि ने कहा कि कई लोगों को लगा था कि उदिति अपने एक्स के साथ शो में आएंगी। विज्ञापन



इस पर उदिति ने करण का नाम लिए बिना कहा, 'वो साथ भी आ जाता तो मेरे लिए भी किसी दूसरे कंटेस्टेंट जैसा ही होता। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनसे मैं बात नहीं करती। मुझे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं कब का मूव ऑन कर चुकी हूं। बहुत समय हो गया है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूं।' घर के अंदर उदिति अपने साथी कंटेस्टेंट्स काजी तौकीर, माहि विज और अमन गांधी के साथ बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान माहि ने कहा कि कई लोगों को लगा था कि उदिति अपने एक्स के साथ शो में आएंगी।इस पर उदिति ने करण का नाम लिए बिना कहा, 'वो साथ भी आ जाता तो मेरे लिए भी किसी दूसरे कंटेस्टेंट जैसा ही होता। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनसे मैं बात नहीं करती। मुझे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं कब का मूव ऑन कर चुकी हूं। बहुत समय हो गया है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूं।'

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शो में आने से पहले ऐसी खबरें थीं कि उदिति अपने एक्स करण वाही के साथ 'बिग बॉस 20' के घर में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और उदिति ने अकेले ही शो में कदम रखा। अब लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को लेकर कई बातें शेयर कीं।