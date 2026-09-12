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Hindi News ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20 Uditi Singh Breaks Down Talking About Ex Karan Talks About Their Relationship

Bigg Boss 20: 'शादी वाला चक्कर था', एक्स करण वाही को याद कर भावुक हुईं उदिति सिंह, रिश्ते पर की खुलकर बात

Sat, 12 Sep 2026 04:48 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 12 Sep 2026 04:48 PM IST
सार

Uditi Singh on Karan Wahi: 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहीं एक्ट्रेस उदिति सिंह ने शो में पहली बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण वाही के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 
 

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Bigg Boss 20 Uditi Singh Breaks Down Talking About Ex Karan Talks About Their Relationship
करण वाही और उदिति सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शो में आने से पहले ऐसी खबरें थीं कि उदिति अपने एक्स करण वाही के साथ 'बिग बॉस 20' के घर में एंट्री कर सकती हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और उदिति ने अकेले ही शो में कदम रखा। अब लेटेस्ट एपिसोड में उन्होंने अपने पुराने रिश्ते को लेकर कई बातें शेयर कीं।
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क्यों रो पड़ीं उदिति
घर के अंदर उदिति अपने साथी कंटेस्टेंट्स काजी तौकीर, माहि विज और अमन गांधी के साथ बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान माहि ने कहा कि कई लोगों को लगा था कि उदिति अपने एक्स के साथ शो में आएंगी।
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इस पर उदिति ने करण का नाम लिए बिना कहा, 'वो साथ भी आ जाता तो मेरे लिए भी किसी दूसरे कंटेस्टेंट जैसा ही होता। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनसे मैं बात नहीं करती। मुझे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं कब का मूव ऑन कर चुकी हूं। बहुत समय हो गया है और मैं मूव ऑन कर चुकी हूं।'
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Bigg Boss 20 Uditi Singh Breaks Down Talking About Ex Karan Talks About Their Relationship
करण वाही और उदिति सिंह - फोटो : एक्स
कैसे शुरू हुई थी दोनों के बीच बातचीत 
इसके बाद उदिति ने बताया कि वह और करण कैसे मिले थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर करण को एक रेस्टोरेंट को लेकर मैसेज किया था, जो लंदन में था। इसके बाद दोनों ने मिलने का फैसला किया।

उदिति ने बताया कि करण तीन दिनों के लिए लंदन में थे। इस दौरान दोनों करण के दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गए और उनकी बातचीत आगे बढ़ती रही। करीब दो महीने बाद दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी।

Bigg Boss 20 Uditi Singh Breaks Down Talking About Ex Karan Talks About Their Relationship
करण वाही और उदिति सिंह - फोटो : एक्स
शादी करने का था प्लान
लॉकडाउन के दौरान उदिति भारत आ गई थीं। उस वक्त वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी तलाश रही थीं और करण के करीब रहना चाहती थीं। दोनों अपने भविष्य और शादी को लेकर भी बातें करने लगे थे। उदिति ने कहा, 'हम डेटिंग और फिर शादी को लेकर काफी सीरियस थे। शादी वाला चक्कर था।'

यह बताते हुए उदिति खुद को रोक नहीं पाईं और रोने लगीं। इसके बाद माहि विज और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स ने उन्हें गले लगाकर संभाला।

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करण वाही और उदिति सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम @karanwahi, @uditisinghh
उदिति और करण के रिश्ता के बारे में 
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदिति सिंह और करण वाही दो साल से ज्यादा समय तक रिलेशनशिप में रहे थे।
  • दोनों का 2022 में ब्रेकअप हो गया था।
  • करण वाही फिलहाल 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ रहे हैं।
  • वह 'रीमिक्स', 'दिल मिल गए', 'कुछ तो लोग कहेंगे', 'खतरों के खिलाड़ी' और 'झलक दिखला जा' जैसे टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं।
  • करण 'बिग बॉस 13' में बतौर गेस्ट भी नजर आए थे।

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