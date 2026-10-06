बिग बॉस 20: रीति तिवारी ने 'सौतेले पिता' के खिलाफ उठाया कानूनी कदम; बताया शो में क्या-क्या गलतियां हुईं?

एकम बावा के दावों पर क्या बोलीं रीति?

पंजाबी सिंगर एकम बावा ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज शेयर कर खुलासे किए थे कि रीति ने शो में अपने खर्चों पर झूठ बोला। साथ ही खुद को रीति का सौतेला पिता बताया था। इसके बाद रीति और उनकी मां प्रतिमा पांडे की ओर से पंजाबी सिंगर एकम बावा के दावों पर जवाब दिया गया। रीति और उनकी मां की ओर से मुंबई की एक लॉ फर्म ने सोमवार को सार्वजनिक कानूनी नोटिस जारी किया है।

बिग बॉस से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए रीति ने कहा, 'इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने दूंगी और जो भी अपडेट होंगे, वे हमें कानूनी स्रोतों से ही पता चलेंगे। जब मामले में आगे कुछ होगा, तो मेरी एजेंसी आपको बता देगी। लेकिन इस केस के लिए कानूनी रास्ता अपनाया गया है'।