राजू खेर: ‘लगा था अनुपम मदद करेगा पर…’, अभिनेता ने याद किए बुरे दिन; चैनल बंद होने से डूब गए थे सारे पैसे

अभिनेता अनुपम खेर के भाई निर्देशक राजू खेर ने अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने और अनुपम के रिश्तों पर भी काफी कुछ कहा। जानें क्या बोले राजू…

पैसे डूबने और आर्थिक तंगी पर क्या बोले राजू?

अभिनेता- निर्देशक राजू खेर ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में अपने पुराने वक्त को याद करते हुए कहा, ‘एक समय था जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था। मैंने अपना घर बेच दिया था क्योंकि एक नया चैनल आने वाला था, इसलिए मैंने कहीं और एक फ्लैट खरीद लिया था। नया चैनल लॉन्च होने वाला था और कई लोग पायलट प्रोजेक्ट बना रहे थे, समझौते भी हो चुके थे। मैंने भी 'लाइफ के लिए कुछ भी करेगा' नाम का एक कार्यक्रम बनाया था। अचानक मुझे पता चला कि वह चैनल बंद हो गया है। फ्लैट बेचकर जो पैसे मिले थे, मैंने उस कार्यक्रम में लगा दिए थे। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी शानदार है, चार बेडरूम का घर है, परिवार के लिए सब कुछ तैयार है। फिर, चैनल गायब हो गया और किसी को पता नहीं चला कि क्या हुआ। उनके दरवाजे पर बस एक ताला लगा हुआ था।'