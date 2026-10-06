जेलर 2: प्रमोशन का नया स्टाइल अपनाएंगे रजनीकांत, तीन घंटे तक होंगे दर्शकों से रूबरू; क्या खास करेंगे थलाइवा?

अभिनेता रजनीकांत अपनी फिल्म 'जेलर 2' का प्रमोशन सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से करेंगे। वह 11 अक्तूबर को तीन घंटे बातचीत के माध्यम से फिल्म का प्रचार करेंगे।

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कब और कहां दिखेंगे रजनीकांत

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इस बार प्रचार के लिए एक अलग माध्यम का उपयोग करेगी। पिछले कुछ समय से मेगा बजट की फिल्में ज्यादातर ऑडियो लॉन्च के जरिए अपना प्रमोशन करती थीं। मगर फिल्म जेलर के मेकर्स ने एक सादे एल्बम लॉन्च का विकल्प चुना है। उनका यह तीन घंटे लंबा इंटरव्यू सन टीवी के प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अक्तूबर को निर्धारित किया गया है और शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक इस प्रमोशन को स्लॉट दिया गया है।