{"_id":"6ac4ca90bb082e5c9e082190","slug":"salman-khan-hosts-bhartiya-janata-party-youth-leader-for-dinner-he-praised-for-nice-welcom-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सलमान खान: अभिनेता ने भाजपा के युवा नेता को बुलाया अपने घर, किया ऐसा व्यवहार; सोशल मीडिया पर लिखी ये बात","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड के स्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' और शो 'बिग बॉस 20' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच वह भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के कोषाध्यक्ष साई प्रसाद के साथ मुलाकात को लेकर चर्चा में हैं। प्रसाद ने सलमान से मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। प्रसाद ने बताया कि उन्हें और उनकी पत्नी को एक्टर के घर डिनर के लिए बुलाया गया था।

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प्रसाद की पोस्ट में क्या है?

प्रसाद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया है। इसमें देखा जा सकता है कि वह सलमान खान से बातचीत कर रहे हैं। प्रसाद के साथ उनकी पत्नी भी है। दोनों सलमान खान को फूल देते हैं। प्रसाद ने अभिनेता की मेहमान नवाजी और सादगी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा कि शाम बातचीत से भरी रही और सलमान ने जिस तरह से अपने घर पर उनकी मेहमाननवाजी की, उससे वे बहुत प्रभावित हुए।

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प्रसाद ने भाईजान की तारीफ की

पोस्ट के कैप्शन में प्रसाद ने लिखा, 'शानदार बातचीत और दिल से की गई मेहमाननवाजी से भरी एक यादगार शाम! मेरे और मेरी पत्नी के लिए अपने घर पर डिनर होस्ट करने के लिए सलमान भाई का शुक्रिया। भाई, आपके अपनेपन और सादगी ने सचमुच मेरा दिल जीत लिया।' बीजेवाईएम, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का युवा विंग है।

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'बिग बॉस 20' में सलमान ने कटरीना का किया बचाव

सलमान हाल ही में 'बिग बॉस 20' में शर्टलेस दिखने और अपने लुक को लेकर हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग पर बात करने की वजह से चर्चा में थे। उसी सेगमेंट के दौरान, उन्होंने कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद बढ़े वजन पर की गई टिप्पणियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया और अभिनेत्रियों की आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी की आलोचना की।