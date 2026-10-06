रचिता राम: जन्मदिन पर गाल खींचने वाले फैन पर अभिनेत्री ने दी प्रतिक्रिया, बचाव में कही ये बात

रचिता ने गाल खींचने वाले अपने फैन का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उस फैन का इरादा गलत व्यवहार करने का था। एक प्रेस मीट में इस घटना पर बात करते हुए, 'कुली' की अभिनेत्री ने कहा कि उन्होंने इस हरकत को प्यार के इजहार के तौर पर देखा। रचिता ने कहा, 'मेरे फैंस ने मेरे प्रति अपना प्यार किसी गलत इरादे से जाहिर नहीं किया। मुझे लगा कि मेरे फैन ने अपना प्यार वैसे ही जाहिर किया जैसे कोई प्यार से किसी बच्चे को दुलारता है। इसमें कोई गलत इरादा नहीं था।'उन्होंने आगे कहा 'अगर यह गलत तरीके से छुआ गया होता, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें डांटती। लेकिन जब कोई सच्चा प्यार जाहिर करता है, तो मैं उन पर गुस्सा कैसे हो सकती हूं? मैंने इसे सराहना के एक रूप में लिया। मुझे यह अच्छा भी लगा।'