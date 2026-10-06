कौन होनार करोड़पति: माधुरी के सामने फैन ने उतारी जैकेट, टीशर्ट पर ये तस्वीर देख शर्माईं एक्ट्रेस; देखें वीडियो
Madhuri Dixit: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जल्द ही मराठी क्विज शो 'कौन होनार करोड़पति' को होस्ट करती नजर आएंगी। शो शुरू होने से पहले ही इसके प्रोमो में माधुरी के साथ कंटेस्टेंट्स के मजेदार और दिलचस्प पल देखने को मिल रहे हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
जैकेट उतारकर नाचने लगा कंटेस्टेंट
प्रोमों में शरद राजपूत 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतकर हॉट सीट तक पहुंचते हैं। माधुरी के सामने बैठकर वह काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि वह अभिनेत्री के बहुत बड़े फैन हैं। इसके बाद शरद अपनी जैकेट उतारते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी उनकी टी-शर्ट पर माधुरी की तस्वीर नजर आती है। यह देखकर माधुरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
शरद बताते हैं कि उन्होंने माधुरी की लगभग सभी फिल्में देखी हैं और उन्हें अभिनेत्री की फिल्मों से जुड़ी कई बातें भी याद हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बात धीरे-धीरे शरद की निजी जिंदगी तक पहुंच जाती है।
माधुरी शरद से उनकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इस पर शरद मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'वो मेरी सारी बातें सुनती हैं।' शरद की बात सुनकर माधुरी तुरंत मजाकिया अंदाज में पूछती हैं, 'सिर्फ सुनती हैं या कभी-कभी ऑर्डर भी देती हैं?' माधुरी का यह सवाल सुनकर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं।
शो के इस प्रोमो से साफ है कि 'कौन होनार करोड़पति' में माधुरी सिर्फ सवाल-जवाब करती ही नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी जिंदगी और पसंद-नापसंद को लेकर हल्की-फुल्की बातचीत भी करती नजर आएंगी।
देखें वीडियो-
- यह शो 12 अक्टूबर से शुरू होगा और सोमवार से शनिवार रात 9 बजे सोनी मराठी और सोनी लिव पर प्रसारित किया जाएगा।
- शो के लॉन्च से पहले माधुरी दीक्षित 'कौन बनेगा करोड़पति 18' के अमिताभ बच्चन के बर्थडे वीक स्पेशल एपिसोड में भी नजर आएंगी।
- इस दौरान वह अपनी फिल्म 'देवदास' के आइकॉनिक गाने 'काहे छेड़ मोहे' पर परफॉर्मेंस देती दिखाई देंगी।
- यह स्पेशल एपिसोड 9 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा।
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