कौन होनार करोड़पति: माधुरी के सामने फैन ने उतारी जैकेट, टीशर्ट पर ये तस्वीर देख शर्माईं एक्ट्रेस; देखें वीडियो

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प्रोमों में शरद राजपूत 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' जीतकर हॉट सीट तक पहुंचते हैं। माधुरी के सामने बैठकर वह काफी खुश नजर आते हैं, क्योंकि वह अभिनेत्री के बहुत बड़े फैन हैं। इसके बाद शरद अपनी जैकेट उतारते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी उनकी टी-शर्ट पर माधुरी की तस्वीर नजर आती है। यह देखकर माधुरी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।शरद बताते हैं कि उन्होंने माधुरी की लगभग सभी फिल्में देखी हैं और उन्हें अभिनेत्री की फिल्मों से जुड़ी कई बातें भी याद हैं। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है और बात धीरे-धीरे शरद की निजी जिंदगी तक पहुंच जाती है।