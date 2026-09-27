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मनोज तिवारी की बेटी रीति को सलमान ने लगाई फटकार, 'डॉली बिंद्रा की बेटी'...
‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में सलमान खान ने रीति तिवारी के व्यवहार पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। सलमान ने काजी और उदिति को अपशब्द कहने और खुद की तुलना काजी से करने पर सवाल उठाए। उन्होंने स्टार किड्स और उनके संघर्ष का उदाहरण देते हुए रीति को अपने व्यवहार पर सोचने की सलाह दी। डॉली बिंद्रा का जिक्र करते हुए भी सलमान ने रीति को आईना दिखाया। इसके बाद रीति ने उदिति, काजी, घरवालों, सलमान और दर्शकों से माफी मांगी।
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