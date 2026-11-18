{"_id":"6afd83352ecc084ba40dd402","slug":"manoj-tiwari-and-wife-surbhi-tiwari-in-bride-groom-look-video-goes-viral-2026-11-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वायरल वीडियो: दूल्हा-दुल्हन लुक में छाए मनोज तिवारी और सुरभि, अलग अंदाज में नजर आए ये सेलेब्स; क्या है मामला?","category":{"title":"Bhojpuri","title_hn":"भोजपुरी","slug":"bhojpuri"}}

विज्ञापन भोजपुरी अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि तिवारी शो 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा सीजन 2' में नजर आ रहे हैं। इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों को दूल्हा-दुल्हन के लुक में देखा जा सकता है। वीडियो ने फैंस का ध्यान खींचा है।

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज तिवारी ने पगड़ी, शेरवानी, जूती पहनी हुई है। वहीं उनकी पत्नी सुरभि तिवारी लाल रंग की साड़ी में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने लुक को गहनों से पूरा किया है। दोनों ने कैमरे के सामने पोज दिए हैं। दोनों के लुक को फैंस पसंद कर रहे हैं।



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दूल्हा-दुल्हन की तरह नजर आए ये कपल

शो 'धमाल विद पति पत्नी और पंगा सीजन 2' मनोज तिवारी के अलावा कई दूसरे सेलेब्स को दूल्हा-दुल्हन के लुक में देखा जा सकता है। शो में अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी, शब्बीर अहलूवालिया और उनकी पत्नी, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया भी दूल्हा-दुल्हन के लुक में नजर आए।

