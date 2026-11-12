{"_id":"6af58603ffd3acf108090828","slug":"chhath-festival-from-bhaiya-the-vvaan-yeh-prem-mol-liya-to-bitiya-chhathi-mai-ke-bollywood-to-bhojpuri-films-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठ 2026: जब बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा के पर्दे पर उतरी आस्था; 'भैया' से 'द वन' तक, इन फिल्मों में दिखा महापर्व","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



हालांकि, क्षेत्रीय सिनेमा ने छठ की परंपराओं को हमेशा अपने करीब रखा। 1961 की फिल्म 'भैया' से लेकर 'छठ के बरतिया' और 'छठ' जैसी भोजपुरी फिल्मों तक, सिनेमा में इस महापर्व की अलग-अलग झलक देखने को मिली है। वहीं 'द व्वान' और 'ये प्रेम मोल लिया' जैसी नई हिंदी फिल्मों ने भी छठ को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आइए जानते हैं किन फिल्मों में दिखा छठ का त्योहार दिखाया गया। विज्ञापन बॉलीवुड में होली, दिवाली और करवाचौथ जैसे त्योहारों को बड़े पर्दे पर खूब जगह मिली है। लेकिन बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े छठ महापर्व को लंबे समय तक मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में वह जगह नहीं मिल पाई।

Trending Videos

1. भैया (1961)

छठ और भारतीय सिनेमा के रिश्ते की चर्चा हो तो 1961 की मगही फिल्म 'भैया' का जिक्र सबसे पहले आता है। फणी मजूमदार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को छठ पूजा पर गीत और पूजा के दृश्य दिखाने वाली शुरुआती भारतीय फिल्मों में गिना जाता है।



फिल्म में ग्रामीण जीवन, पारिवारिक रिश्तों और त्याग की कहानी के बीच छठ की परंपरा को जगह दी गई थी। इसका छठ गीत 'सुपवे नरियरवे बजली मोरी मइया' विशेष रूप से चर्चित हुआ। ऊषा मंगेशकर की आवाज में सजे इस गीत में सूप और नारियल जैसे पारंपरिक प्रसाद के माध्यम से छठी मैया के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई।



इस फिल्म की खासियत यह थी कि छठ को महज पृष्ठभूमि में बजने वाले गीत तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि पूजा के दृश्य के जरिए बिहार की सांस्कृतिक पहचान को पर्दे पर उतारा गया। आज भी इस फिल्म का नाम छठ के सिनेमाई इतिहास में खास महत्व रखता है।

विज्ञापन

2. बिटिया छठी माई के (2019)

भोजपुरी फिल्म 'बिटिया छठी माई के' भी इस सूची में खास जगह रखती है। सुजीत वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश कुमार, श्यामली श्रीवास्तव, अंजना सिंह और बृजेश त्रिपाठी जैसे कलाकार नजर आए।



फिल्म की कहानी में एक पिता और उसकी बेटी के रिश्ते को केंद्र में रखा गया है। पारिवारिक मुश्किलों और बेटी की परवरिश के बीच छठी मैया की आस्था को भी कहानी से जोड़ा गया है।

विज्ञापन

3. छठ के बरतिया (2024)

भोजपुरी सिनेमा में छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहा है। इसका उदाहरण फिल्म 'छठ के बरतिया' है। कन्हैया एस. विश्वकर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में स्मृति सिन्हा, अंशुमान मिश्रा और माही श्रीवास्तव जैसे कलाकार नजर आए।



फिल्म की कहानी में पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों के साथ छठ की परंपरा को जोड़ा गया है। इसके गानों में भी छठ का माहौल देखने को मिलता है। फिल्म के आधिकारिक वीडियो में 'चला छठ गीत गावळ जाए' और 'छठी माई हो' जैसे गीत शामिल हैं।

4. छठ (2025)

साल 2025 में आई भोजपुरी फिल्म 'छठ' इस विषय पर बनी उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल है। नितिन नीरा चंद्रा के निर्देशन में बनी और नीतू चंद्रा श्रीवास्तव द्वारा निर्मित इस फिल्म की कहानी छठ महापर्व के इर्द-गिर्द घूमती है।



फिल्म में एक पारंपरिक परिवार के छठ मनाने के दौरान सामने आने वाली परिस्थितियों, गलतफहमियों और रिश्तों की कहानी दिखाई गई है। शशि वर्मा, दीपक सिंह और मेघना पांचाल जैसे कलाकार इसमें अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म को 2025 में वेव्स ओटीटी पर रिलीज किया गया था और भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंडियन पैनोरमा में भी इसका चयन हुआ था।

5. द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट (2026)

अब बात करते हैं उस फिल्म की, जिसने छठ को मुख्यधारा की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में छठ पूजा को विशेष जगह दी गई है।



फिल्म के 'छठी मैया' गाने में तमन्ना भाटिया लाल साड़ी पहने महिलाओं के साथ नदी के घाट पर छठ की पूजा करती दिखाई देती हैं। दृश्य में महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य देती नजर आती हैं। इसी दौरान कहानी में एक घटना घटती है, जिसमें तमन्ना का किरदार पानी में गिर जाता है और सिद्धार्थ का किरदार उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है।