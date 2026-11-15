खेसारी लाल यादव: 'हमारा यह त्योहार पाकिस्तान से नहीं आया', छठ पर्व पर क्यों छलका भोजपुरी अभिनेता का दर्द?

खेसारी बोले- 'हमारे गाने बंद किए जा रहे'

खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। वे कह रहे हैं, 'शुभकामनाएं देते हुए भी डर लगता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम बिहारियों की कोई औकात नही है। धर्म की आजकल सिर्फ बातें हो रही हैं। हम बिहारियों का कोई धर्म है नहीं। न ही हमारी आस्था है। हमारे गाने बंद किए जा रहे हैं हर जगह। न हम घाट पर कहीं पूजा कर पा रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ इस बात के लिए है कि जब चुनाव होता है तो ट्रेनें भर-भरकर हमें बुलाने के लिए आ जाती हैं। मगर, अपनी आस्था के लिए न हमें ट्रेन दी जा रही है न सुविधा दी जा रही है। मगर, चलो नहीं सुविधा दे रहे तो कोई बात नहीं। लेकिन, हम जहां कर रहे हैं छठ, वहां भी हमें करने की मंजूरी नहीं है। ऐसा लगने लगा है जैसे हम बिहारियों की कोई औकात नहीं'।