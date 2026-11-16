छठ पूजा: काजल ने पहली बार रखा व्रत, अक्षरा ने भी की छठी मैया की उपासना, भोजपुरी सितारों ने कैसे मनाया महापर्व?

काजल राघवानी बोलीं- 'छठी मैया ने मुझे शरण में अपनाया'

अभिनेत्री काजल राघवानी ने इस साल पहली बार छठ का व्रत किया। मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ प्रसाद बनाने से लेकर हर तैयारी उन्होंने खुद की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहली बार छठ व्रत रखने का अनुभव साझा किया है। काजल ने लिखा है, 'मैंने जीवन में पहली बार छठ का यह पावन व्रत किया है। मेरा मानना है कि स्वयं छठी मैया ने चाहा है, इसलिए मैं यह कर पाई। वरना यह संभव नहीं था। जो लोग कहते हैं कि मुझे यह व्रत नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें गलत नहीं कहूंगी, लेकिन शायद छठी मैया ने मुझे अपनी शरण में अपनाया है, तभी आज बिना किसी अड़चन के मेरा यह कठिन व्रत सफल रहा। जिन्होंने भी मेरे इस व्रत के लिए प्रार्थना की और मेरा हौसला बढ़ाया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद'।