छठ 2026: छठी मैया की भक्ति में लीन भोजपुरी सितारे, घाट पर पहुंचीं अक्षरा, खेसारी-पवन सिंह ने रिलीज किए गाने

घाट पर पहुंचीं अक्षरा सिंह

भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह इस पर्व को मनाती हैं। वे पूरी परंपराओं के साथ खुद इस व्रत को रखती हैं। इस साल भी वे छठी मैया की भक्ति में लीन हैं। उन्होंने खरना के दिन सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वे घाट पर नजर आ रही हैं। उन्होंने घाट पर जाकर डुबकी लगाई है। साथ ही फैंस को बधाई देते हुए लिखा है, 'सुबह गंगा स्नान, गंगाजल लेकर घर और शुरू खरना की तैयारी। जय छठी मइया।