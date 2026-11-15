छठ पूजा: भक्ति के रंग में रंगे भोजपुरी सितारे, अक्षरा ने अपने हाथों से बनाया प्रसाद, काजल भी ठेकुआ बनाती दिखीं

इन दिनों छठ पूजा का उल्लास देखा जा रहा है। यह चार दिवसीय पर्व मूल रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाता है। 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ इसकी शुरुआत हुई। आज तीसरा दिन है और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस मौके पर भोजपुरी सितारे भी इस त्योहार के रंग में रंगे हैं। अक्षरा सिंह और काजल राघवानी ने अपने हाथों से प्रसाद तैयार किया है।

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