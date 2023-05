{"_id":"645e369e4ce8552a470eacb8","slug":"cbse-10th-results-2023-out-check-region-wise-pass-percentage-trivandrum-region-tops-delhi-guwahati-at-lowest-2023-05-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"CBSE Result 2023 Out: 10वीं के रिजल्ट में भी त्रिवेंद्रम ने मारी बाजी; देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी रीजन फिसड्डी","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

CBSE Result 2023 Out Analysis: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शुक्रवार, 12 मई, 2023 को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम cbse.nic.in पर घोषित किए हैं। 10वीं की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.12% रहा है। कक्षा 10वीं के परिणाम की रीजन वाइज सूची और विश्लेषण यहां देखें। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 21 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थीं। पढ़ें रीजन वाइज पास प्रतिशत एनालिसिस... सीबीएसई रिजल्ट से जुड़ी खबरें अंग्रेजी में पढ़ने के लिए (MY Results Plus) Results.Amarujala.Com क्लिक करें।

CBSE Result 2023 Out: रीजन-वाइज पास प्रतिशत की सूची रैंक क्षेत्र का नाम पास प्रतिशत 1 त्रिवेंद्रम 99.91 2 बेंगलुरु 99.18 3 चेन्नई 99.14 4 अजमेर 97.27 5 पुणे 96.92 6 पटना 94.57 7 चंडीगढ़ 93.84 8 भुवनेश्वर 93.64 9 प्रयागराज 92.55 10 नोएडा 92.5 11 पंचकूला 92.33 12 भोपाल 91.24 13 दिल्ली पश्चिम 90.67 14 देहरादून 90.61 15 दिल्ली ईस्ट 88.3 16 गुवाहाटी 76.9



CBSE Result 2023 से जुड़ी खबरें अंग्रेजी में पढ़ने के लिए (MY Results Plus) Results.Amarujala.Com क्लिक करें।

CBSE Result 2023 Out: बीते वर्षों में कैसा रहा 10वीं का रिजल्ट वर्ष शामिल छात्र सफल छात्र पास प्रतिशत 2023 21,65,805 20,16,799 93.12% 2022 20,93,978 19,76,668 94.40% 2021 18,73,015 17,13,121 99.04% 2020 18,73,015 17,13,121 91.46% 2019 17,61,078 16,04,428 91.10% 2018 16,24,682 14,08,594 86.70% 2017 16,25,967 15,09,383 93.12%

