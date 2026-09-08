जादवपुर विश्वविद्यालय: कर्मचारियों के तबादले वाले विधेयक पर क्यों भड़के शिक्षक? शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति

JUTA: पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अंतर-विश्वविद्यालय तबादले की सुविधा देने वाले प्रस्तावित विधेयक को लेकर विवाद शुरू हो गया है। वामपंथी रुझान वाले जादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जेयूटीए) ने राज्य सरकार की इस योजना की आलोचना की है।

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संघ ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि इस तरह की व्यवस्था विश्वविद्यालयों की आत्मनिर्भरता और कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर सीधा हमला है। संघ का कहना है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के अपने नियम और काम करने की अलग व्यवस्था होती है। इन्हीं नियमों के आधार पर वहां कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।