CBSE 10th Result 2023: कहां और कैसे देखें सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट, पढ़ें आधिकारिक अपडेट

CBSE 10th Result 2023: सीबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों का एलान हो चुका है। इसके बाद से सबकी निगाहें 10वीं के नतीजों की घोषणा पर है। हर ओर चर्चा थी कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी शुक्रवार, 12 मई को ही जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है कि 10वीं के परिणाम 12 मई को ही घोषित किए जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने रिजल्ट जारी कर दिया है। डिजीलॉकर ने इसकी पुष्टि कर दी है।

📢📢We are excited to announce that your #CBSE Class X 2023 results are now available on #DigiLocker. Access your #Result by just clicking the link https://t.co/tatAeli3Xs