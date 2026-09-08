एनटीए: यूजीसी नेट पुनर्परीक्षा से पहले आई जरूरी एडवाइजरी, दिल्ली में सेंटर है तो इन पांच बातों का रखें ख्याल
UGC NET Re-Exam 2026: यूजीसी नेट की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी। दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के चलते सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित रह सकती है। एनटीए ने छात्रों से पहले से यात्रा की योजना बनाने को कहा है।
विस्तार
UGC NET Re-Exam 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। एनटीए ने छात्रों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की यात्रा पहले से तय करने को कहा है, ताकि यातायात प्रतिबंध, रूट डायवर्जन या जाम के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी न हो।
दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसके चलते राजधानी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। दिल्ली यातायात पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकरण शहर के अलग-अलग हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव और प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।
हालांकि, यूजीसी नेट की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 11 से 13 सितंबर तक होना है। इसके बावजूद एनटीए ने अभ्यर्थियों को यात्रा से जुड़े संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए पहले से तैयारी करने की सलाह दी है।
परीक्षा वाले दिन छात्रों को किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए?
एनटीए ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे अपने प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचें। छात्रों को घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की पूरी योजना बना लेने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की यात्रा पहले से तय करें।
- संभावित यातायात प्रतिबंध, रूट डायवर्जन और जाम को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अतिरिक्त समय रखें।
- यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली यातायात पुलिस और अन्य संबंधित प्राधिकरणों की ताजा एडवाइजरी चेक कर लें।
- प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।
- आखिरी समय में परीक्षा केंद्र के लिए निकलने से बचें।
क्या यूजीसी नेट के परीक्षा केंद्र प्रतिबंधित इलाकों में हैं?
एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी नेट 2026 के परीक्षा केंद्र उन इलाकों में स्थित नहीं हैं, जिनके सीधे तौर पर बड़े यातायात प्रतिबंधों से प्रभावित होने की उम्मीद है।
इसके बावजूद एजेंसी ने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के लिए पहले निकलने की सलाह दी है। खासकर दिल्ली में परीक्षा देने वाले छात्रों को अपने यात्रा मार्ग और संभावित यातायात बदलावों की जानकारी पहले से ले लेनी चाहिए।
यूजीसी नेट 2026 की पुनर्परीक्षा कब होगी?
यूजीसी नेट 2026 की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा तीन विषयों के लिए होगी।
|विषय
|पुनर्परीक्षा की तारीख
|अंग्रेजी
|9 और 10 सितंबर
|वाणिज्य
|9 और 10 सितंबर
|समाजशास्त्र
|9 और 10 सितंबर
प्रवेश पत्र में दिए रिपोर्टिंग समय का क्यों रखें ध्यान?
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय अपने प्रवेश पत्र से ही देखना होगा। एनटीए ने छात्रों को रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है।
यात्रा के दौरान संभावित जाम, मार्ग परिवर्तन या सुरक्षा व्यवस्था के कारण देरी हो सकती है। इसलिए छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलना चाहिए।
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