एनटीए: यूजीसी नेट पुनर्परीक्षा से पहले आई जरूरी एडवाइजरी, दिल्ली में सेंटर है तो इन पांच बातों का रखें ख्याल

UGC NET Re-Exam 2026: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। एनटीए ने छात्रों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की यात्रा पहले से तय करने को कहा है, ताकि यातायात प्रतिबंध, रूट डायवर्जन या जाम के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी न हो।

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