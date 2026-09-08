यूएन ग्रेजुएट प्रोग्राम: युवाओं को संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का मौका; मिलेगी 1,500 अमेरिकी डॉलर की राशि

संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान (यूएनआईडीआईआर), जिनेवा ने ग्रेजुएट प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत युवाओं से आवेदन मांगे हैं। संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में शोध का अनुभव हासिल करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है। इस प्रोग्राम के जरिये युवाओं को संयुक्त राष्ट्र की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ काम करने और शांति, सुरक्षा आदि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने का मौका मिलेगा।

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रिसर्च का मिलेगा अनुभव इसके तहत बैकग्राउंड रिसर्च करने के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में सहयोग करना होगा। इसमें मीटिंग, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और फील्ड मिशन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। इसके अलावा उम्मीदवार को कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रशासनिक कार्यों में भी टीम की मदद करनी होगी। उम्मीदवार में अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से आने वाले लोगों के साथ टीम में मिलकर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। विज्ञापन इन विषयों के छात्रों को प्राथमिकता इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम यानी सेकेंड यूनिवर्सिटी डिग्री या इसके समकक्ष उच्च शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित होना जरूरी है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी ऐसी डिग्री पूरी कर ली है, उन्हें डिग्री पूरी होने के एक साल के भीतर ग्रेजुएट प्रोफेशनल प्रोग्राम शुरू करना होगा। जेंडर, युवाओं और निरस्त्रीकरण से जुड़े विषयों में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान, कानून और जेंडर स्टडीज जैसे विषय शामिल हैं।

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