नीट पीजी 2026: पहली बार मिलेगी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न आईडी, कब आएगी आंसर-की? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

NEET PG 2026 Answer Key: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) जल्द ही नीट पीजी की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर सकता है। उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। नीट पीजी के इतिहास में यह पहली बार होगा जब परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।

विज्ञापन





यह व्यवस्था 29 अप्रैल 2025 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लागू की जा रही है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी केवल अपने आवेदन पत्र वाले प्रवेश खाते के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकेंगे।