नीट पीजी 2026: पहली बार मिलेगी रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न आईडी, कब आएगी आंसर-की? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड
NEET PG 2026 Answer Key: नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस बार अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया पत्रक और प्रश्न आईडी भी मिलेंगी। इसके आधार पर उम्मीदवार अपने संभावित अंक का अनुमान लगा सकेंगे। परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा।
विस्तार
NEET PG 2026 Answer Key: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) जल्द ही नीट पीजी की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर सकता है। उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। नीट पीजी के इतिहास में यह पहली बार होगा जब परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी।
यह व्यवस्था 29 अप्रैल 2025 को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लागू की जा रही है। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी केवल अपने आवेदन पत्र वाले प्रवेश खाते के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
उत्तर कुंजी के साथ और क्या मिलेगा?
एनबीईएमएस अस्थायी उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया पत्रक और प्रश्न आईडी भी उपलब्ध कराएगा। इससे उम्मीदवार यह देख सकेंगे कि उन्होंने परीक्षा में किन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए थे।
इसके आधार पर अभ्यर्थी अपने संभावित अंकों की गणना भी कर सकेंगे। हालांकि, अंतिम अंक परिणाम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।
नीट पीजी में अंकों की गणना कैसे होगी?
अपने संभावित अंक निकालने के लिए अभ्यर्थियों को नीट पीजी की अंक योजना समझना जरूरी है।
- सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे।
- गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
- बिना प्रयास किए गए प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा।
इस तरह अभ्यर्थी अपनी प्रतिक्रिया पत्रक को उत्तर कुंजी से मिलाकर अनुमानित अंक निकाल सकते हैं।
नीट पीजी 2026 की परीक्षा कब हुई थी?
- नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक हुई थी।
- कुछ अभ्यर्थी आंतरिक बिजली आपूर्ति में खराबी के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर सके थे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा 5 सितंबर 2026 को आयोजित की गई।
परिणाम कब जारी होगा?
- उत्तर कुंजी जारी होने के बाद एनबीईएमएस नीट पीजी 2026 का परिणाम 30 सितंबर 2026 को घोषित करेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम, उत्तर कुंजी और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
नीट पीजी उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी नीचे बताए तरीके से इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर नीट पीजी के विकल्प पर क्लिक करें।
- नीट पीजी के पोर्टल पर पहुंचने के बाद अपने प्रवेश विवरण से लॉगिन करें।
- उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- उत्तर कुंजी और प्रतिक्रिया पत्रक जांचें।
- भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
कमेंट
कमेंट X