आईआईटी मद्रास से पढ़ाई का सुनहरा मौका: 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 17 नए कोर्स लॉन्च, कैसे करें आवेदन?

1 डेटा साइंस एंड AI डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी जानकारी

2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का परिचय

3 आर्किटेक्चर एंड डिजाइन डिजाइनिंग और निर्माण कला की बुनियादी जानकारी

4 इंजीनियरिंग बायोलॉजिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग और जैविक प्रणालियों की जानकारी

5 फन विद मैथ एंड कंप्यूटिंग गणित और कंप्यूटिंग को आसान और मजेदार तरीके से समझना

6 इंट्रोडक्शन टू लॉ कानून की बुनियादी समझ

7 मैथ अनप्लग्ड गेम्स और पहेलियों के जरिए गणित सीखना

8 फंडामेंटल्स ऑफ एयरोस्पेस विमान और अंतरिक्ष तकनीक की बुनियादी जानकारी

9 इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझना

10 ह्यूमैनिटीज अनप्लग्ड मानविकी विषयों की आसान तरीके से समझ

11 केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग की बुनियादी जानकारी

12 इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मनी मैटर्स पैसे का प्रबंधन और अर्थव्यवस्था की समझ

13 गेम टेक एक्सप्लोरर्स गेमिंग तकनीक और ह्यूमन-मशीन इंटरैक्शन

14 प्रोडक्ट डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन की बुनियादी जानकारी

15 मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग अणुओं और इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी

16 साइबर सिक्योरिटी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा की जानकारी