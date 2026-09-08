यूपी बोर्ड: छात्रों-शिक्षकों की 100% ऑनलाइन हाजिरी होगी दर्ज, स्कूलों को क्या निर्देश? मिला छह दिन का समय

UP Board Online Attendance: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। अब सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की 100 प्रतिशत दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

विज्ञापन





उपस्थिति परिषद के वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करनी होगी। बोर्ड ने कहा है कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशों के तहत सभी संबंधित माध्यमिक स्कूलों में लागू है।