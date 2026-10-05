फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Traffic jam on Delhi's Barapullah Elevated Road Phase 3

दिल्ली: बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 पर लगा भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतार; परेशान हो रहे चालक

Mon, 05 Oct 2026 11:55 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 05 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

ट्रैफिक विशेषज्ञों के मुताबिक, समस्या नए एलिवेटेड रोड की क्षमता से अधिक उसके पुराने बारापुला फेज-1 से जुड़ने के तरीके में है। रास्ते में लगातार तीन जगह ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है।

विज्ञापन
Traffic jam on Delhi's Barapullah Elevated Road Phase 3
बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 पर लगा भीषण जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के बारापूला एलिवेटेड रोड फेज 3 पर भीषण जाम लगा है। यह जाम मयूर विहार से चलने पर 1 किलोमीटर बाद से शुरू हो गया। नए बारापुला एलिवेटेड रोड से पुराने बारापुला एलिवेटेड रोड से मिलने वाले प्वाइंट पर यह बॉटलनेक बनने से जाम लग रहा है।

विज्ञापन


पुराने बारापुला एलिवेटेड रोड और नए बारापुला एलीवेटर रोड के मर्जर पर बॉटलेनेक बन रहा। पांच लेन का ट्रैफिक दो लेन के पुराने बारापुला एलिवेटेड रोड पर मिल रहा है।
विज्ञापन


बारापुला फेज-3 के खुलने के बाद बुधवार से शुक्रवार तक इस नए कॉरिडोर पर लगातार जाम की स्थिति बनी रही। मयूर विहार से दक्षिणी दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में करीब 2.5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। अगले दिन स्थिति और बिगड़ी और जाम पीछे प्रवेश बिंदु मयूर विहार तक पहुंच गया। इसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी के ड्रोन सर्वे में कॉरिडोर की कुछ ढांचागत खामियां सामने आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ट्रैफिक विशेषज्ञों के मुताबिक, समस्या नए एलिवेटेड रोड की क्षमता से अधिक उसके पुराने बारापुला फेज-1 से जुड़ने के तरीके में है। रास्ते में लगातार तीन जगह ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। अलग-अलग दिशाओं से आने वाला यातायात कुछ ही दूरी में कम लेन में सिमट जाता है। ऐसे में तेज आवाजाही के लिए बनाया गया नया कॉरिडोर खुद वाहनों की लंबी कतार में बदल जाता है।

ब्रेकर नंबर-1: 90 डिग्री का मोड़ बना पहला बॉटलनेक
नया बारापुला फेज-3 सन डायल के पास करीब 90 डिग्री के मोड़ पर पुराने बारापुला फेज-1 से जुड़ता है। यहां तीन लेन का नया यातायात दो लेन वाले पुराने एलिवेटेड रोड पर आ जाता है। लेन कम होते ही वाहनों की रफ्तार घट जाती है और पीक ऑवर्स में लंबी कतार लगने लगती है।

ब्रेकर नंबर-2: सराय काले खां का लूप बढ़ा रहा दबाव
पहले बॉटलनेक से कुछ ही दूरी पर सराय काले खां की ओर से आने वाला दो लेन का लूप पुराने बारापुला फेज-1 में मिल जाता है। यहां अलग-अलग दिशाओं से आने वाला यातायात दो लेन में सिमट जाता है। फेज-3 का ट्रैफिक जुड़ने के बाद पहले से दबाव झेल रहे इस हिस्से पर वाहनों का भार और बढ़ जाता है।


ब्रेकर नंबर-3: 500 मीटर आगे फिर जुड़ता दो लेन का ट्रैफिक
दूसरे बॉटलनेक से करीब 500 मीटर आगे डीएनडी-महारानी बाग की ओर से आने वाला दो लेन का ट्रैफिक लूप के जरिये बारापुला कॉरिडोर में मिलता है। एम्स और आईएनए की ओर जाने वाले वाहन भी इसी हिस्से से चढ़ते हैं। पहले से धीमे चल रहे यातायात में अतिरिक्त वाहनों के शामिल होने से जाम और लंबा हो जाता है।

ड्रोन सर्वे में ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए तीन उपाय
  • मर्जर प्वॉइंट की ज्यामिति में बदलाव: सूर्य घड़ी के पास मर्जर प्वॉइंट की बनावट में बदलाव कर मोड़ को अधिक सरल बनाया जाए।
  • मर्जिंग प्वॉइंट पर सिग्नल: ट्रैफिक के बहाव को नियंत्रित करने और एक साथ अधिक वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए मर्जिंग प्वॉइंट पर सिग्नल लगाए जाएं।
  • पुराने बारापुला कॉरिडोर का इस्तेमाल: यातायात का दबाव कम करने के लिए जरूरत के अनुसार ट्रैफिक को पुराने बारापुला कॉरिडोर की ओर डायवर्ट किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed