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छठ पूजा पर नहीं होगी परेशानी: दिल्ली सरकार मुस्तैद, जल बोर्ड, एमसीडी और पुलिस को सौंपी गई खास जिम्मेदारियां

Fri, 13 Nov 2026 06:55 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, दिल्ली
पीटीआई, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 06:55 PM IST
सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को अधिकारियों को छठ पूजा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से बचाना है। 

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No difficulties during Chhath Puja Delhi government on alert specific responsibilities assigned to Jal Board
सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : X/Rekhagupta

विस्तार
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को अधिकारियों को छठ पूजा के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से बचाना है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।

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बयान में कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, साफ और सुविधाजनक माहौल मिले। सभी संबंधित विभागों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंप दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कमियों को तुरंत दूर किया जाए। इसके लिए विभागों के बीच तालमेल बिठाया जाए। मुख्यमंत्री खुद अलग-अलग घाटों पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट, छठ पूजा समितियों के साथ मिलकर अंतिम संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण में सामने आई कमियों को संबंधित विभागों ने दूर कर लिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि छठ पूजा शुरू होने से पहले सभी इंतजाम पूरे हों।
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तैयारियों की समय-सीमा
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, 16 नवंबर तक घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। वहां कर्मचारियों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। अलग-अलग विभागों को खास जिम्मेदारियां दी गई हैं। दिल्ली पुलिस घाटों पर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालेगी। ट्रैफिक पुलिस श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करेगी। यह वाहनों की सुचारु आवाजाही और आपातकालीन रास्तों का इंतजाम भी करेगी।
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स्वच्छता और अन्य सुविधाएं
नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को सफाई का जिम्मा सौंपा गया है। इनमें घाटों और आसपास के इलाकों की सफाई शामिल है। वे कचरा उठाने और उसके निपटान की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। दिल्ली जल बोर्ड पानी के टैंकरों और पीने के पानी का इंतजाम कर रहा है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराए हैं और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की है।

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