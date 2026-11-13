दिल्ली में सुरक्षा का बड़ा पहरा: छठ पर चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस, 5000 कर्मी तैनात; इन दो इलाकों पर खास नजर
दिल्ली में 15 और 16 नवंबर को होने वाले छठ पूजा समारोहों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस 5,000 से अधिक जवानों की तैनाती करेगी। यमुना घाटों, तालाबों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रहेगी। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिलों में भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग और आपातकालीन सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
विस्तार
आगामी छठ पूजा समारोहों के लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि 15 और 16 नवंबर को होने वाले इन आयोजनों के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके तहत 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा में विशेष ध्यान
सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से यमुना घाटों के आसपास मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तालाबों और उन स्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने की उम्मीद है। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए एकत्र होते हैं। पुलिस ने बताया कि इन जिलों में भीड़ प्रबंधन एक चुनौती हो सकता है। सभी जिला पुलिस उपायुक्तों ने छठ पूजा आयोजकों के साथ बैठकें की हैं। इन बैठकों में स्थानीय समितियों के सदस्यों ने भी भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
सुरक्षा के विशेष इंतजाम
छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। यमुना घाटों पर गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात होंगी। तालाबों के किनारे भी सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और प्रवेश-निकास द्वार बनाए जाएंगे। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल भी तैयार रहेंगे।
भीड़ प्रबंधन और समन्वय
जिला पुलिस उपायुक्तों ने आयोजकों के साथ मिलकर विस्तृत योजना बनाई है। इन बैठकों में श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने पर जोर दिया गया। स्थानीय समितियों के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। पुलिस और आयोजकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूजा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो।