दिल्ली में सुरक्षा का बड़ा पहरा: छठ पर चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस, 5000 कर्मी तैनात; इन दो इलाकों पर खास नजर

पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा में विशेष ध्यान

सुरक्षा व्यवस्था को विशेष रूप से यमुना घाटों के आसपास मजबूत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, तालाबों और उन स्थानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने की उम्मीद है। पूर्वी, उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए एकत्र होते हैं। पुलिस ने बताया कि इन जिलों में भीड़ प्रबंधन एक चुनौती हो सकता है। सभी जिला पुलिस उपायुक्तों ने छठ पूजा आयोजकों के साथ बैठकें की हैं। इन बैठकों में स्थानीय समितियों के सदस्यों ने भी भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।