आजम से पूछताछ शुरू: ईडी ने दिल्ली मुख्यालय में पूछे सवाल; जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में सरकारी धन लगाने का आरोप

राजनीतिक प्रतिक्रिया और कानूनी कार्रवाई

सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद खां ने जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार नहीं किया और इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 16 नवंबर को एक खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया है। यह मामला अब उच्च न्यायालय में आगे बढ़ेगा।