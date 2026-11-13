दिल्ली के बॉर्डरों पर सख्त पहरा: अब नहीं होगी इन गाड़ियों की एंट्री, सीमाओं पर बढ़ी चेकिंग; जानें क्या है वजह

हरियाणा के ये जिले शामिल

यह निर्णय 12 नवंबर को हुई एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) सचिन कुमार सिंघल ने की। इसमें हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों को सख्ती से लागू करना था। ग्रैप के तहत वाहन संबंधी प्रतिबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस मुद्दे पर एक पिछली समन्वय बैठक 28 अक्तूबर को हुई थी। अधिकारियों को सीमा प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। वैकल्पिक मार्गों पर भी वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए।