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दिल्ली के बॉर्डरों पर सख्त पहरा: अब नहीं होगी इन गाड़ियों की एंट्री, सीमाओं पर बढ़ी चेकिंग; जानें क्या है वजह

Fri, 13 Nov 2026 05:31 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 13 Nov 2026 05:31 PM IST
सार

दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस ग्रैप प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ाएगी। राजधानी के बॉर्डर और वैकल्पिक रास्तों पर जांच तेज होगी। पुलिस पीयूसी प्रमाणपत्रों की भी जांच करेगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई होगी। अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही रोकने पर भी जोर रहेगा।
 

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दिल्ली के बॉर्डरों पर पुलिस नगरानी तेज - फोटो : PTI

विस्तार
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोकने का निर्णय लिया है। इसके लिए शहर की सीमाओं और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर जांच तेज की जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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हरियाणा के ये जिले शामिल
यह निर्णय 12 नवंबर को हुई एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) सचिन कुमार सिंघल ने की। इसमें हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य फोकस कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों को सख्ती से लागू करना था। ग्रैप के तहत वाहन संबंधी प्रतिबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। इस मुद्दे पर एक पिछली समन्वय बैठक 28 अक्तूबर को हुई थी। अधिकारियों को सीमा प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। वैकल्पिक मार्गों पर भी वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए।

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जांच और कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रों की जांच तेज करेगी। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने पर भी चर्चा हुई। पुलिस ने कहा कि ऐसी बसों को जहां संभव हो, उनके मूल स्थानों पर ही रोका जाना चाहिए।

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जागरूकता और समन्वय
सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक मोड़ बिंदुओं पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। ये स्क्रीन यात्रियों को ग्रैप प्रतिबंधों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी देंगी। सीमा बिंदुओं पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इससे मोटर चालकों और यात्रियों को जानकारी मिलेगी। अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के समकक्षों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीएक्यूएम के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई वाहन दिल्ली में प्रवेश न करे।

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