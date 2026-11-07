Delhi News: हैंडबॉल और क्रिकेट में मनाल ने पाईं कई उपलब्धियां

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। खेल के मैदान में मेहनत, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के दम पर मनाल उनियाल अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं। हैंडबॉल और क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए मनाल ने पिछले पांच वर्षों में जोनल, राज्य, सीबीएसई और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। खास बात यह है कि उन्होंने कप्तान की जिम्मेदारी संभालते हुए टीम को कई महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई हैं।मनाल का खेल सफर 2022-23 में शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने सब जूनियर हैंडबॉल जोनल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, जबकि क्रिकेट सब जूनियर जोनल प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा दिल्ली स्टेट की अंडर-14 क्रिकेट, हैंडबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया।वर्ष 2023-24 में मनाल ने दिल्ली टीम की ओर से एसजीएफआई नेशनल हैंडबॉल अंडर-14 प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इसी सत्र में सब जूनियर हैंडबॉल और