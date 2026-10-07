Delhi News: पिंक सहेली कार्ड से 6 दिन में 35 लाख महिलाओं ने किया सफर

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू होने के बाद दिल्ली में महिला यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अक्तूबर के पहले छह दिनों में 35 लाख से अधिक महिलाओं ने डीटीसी बसों में सफर किया। वहीं, 3 अक्तूबर से स्मार्ट कार्ड के जरिए मुफ्त यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 25 लाख से अधिक महिला यात्री इसका लाभ उठा चुकी हैं। दिल्ली में रहने वाली पात्र महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर लोगों को भी एसी और नॉन-एसी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जिन महिलाओं के स्मार्ट कार्ड अभी नहीं बने हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्ड बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। इसके लिए दिल्ली में 38 वितरण केंद्रों और विशेष कैंपों की व्यवस्था की गई है। दक्षिण दिल्ली में नेहरू प्लेस, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, हौज खास और जामिया समेत कई स्थानों पर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिल्ली के विभिन्न डिपो व प्रमुख स्थानों पर भी केंद्र बनाए गए हैं।