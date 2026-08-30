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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Zones 10, 11 and 13 made it to the finals of the volleyball tournament

Delhi NCR News: वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जोन-10, 11 और 13 ने फाइनल में बनाई जगह

Sun, 30 Aug 2026 10:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली। पीतमपुरा स्थित वॉलीबॉल कॉम्प्लेक्स में दिल्ली स्टेट टूर्नामेंट ऑफ वॉलीबॉल का आगाज उत्साह और जोश के साथ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर सहायक निदेशक खेल एवं ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और एसओ स्पोर्ट्स संतोष कुमार बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान इनचार्ज अजवंत द्राल और विजय तोमर ने अतिथियों का स्वागत किया।


प्रतियोगिता में दिल्ली के विभिन्न जोन की टीमों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने कोर्ट पर शानदार खेल का प्रदर्शन किया। शुरुआती मुकाबलों में टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पुरुष वर्ग में जोन-10, जोन-11 और जोन-13 ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल चरण में अपनी जगह पक्की की। खिलाड़ियों ने बेहतरीन सर्विस, स्मैश और डिफेंस के दम पर मुकाबलों में अपना दबदबा बनाया।
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वहीं, महिला वर्ग में जोन-15, जोन-17 और जोन-7 की टीमों ने फाइनल में प्रवेश किया। महिला खिलाड़ियों ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबले खेले और कई मैचों में रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के अगले चरण में सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल अगले सप्ताह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग के विजेता का फैसला होगा।
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