Delhi NCR News: दिल्ली का महाराजा महोत्सव में लगा निशुल्क हेल्थ मेला

विज्ञापन

डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम, प्रियदर्शिनी विहार में 25वें महोत्सव के दौरान हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें लोगों की जांच की गई और चिकित्सकों ने परामर्श दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर भी हुआ, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया।आयोजक महेंद्र लड्डा ने कहा कि महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ समाजोपयोगी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। संवाद