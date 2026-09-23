Delhi NCR News: दिल्ली का महाराजा महोत्सव में लगा निशुल्क हेल्थ मेला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:33 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:33 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। लक्ष्मी नगर स्थित दिल्ली का महाराजा गणेश महोत्सव के 25 साल होने पर श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर आयोजित किए गया।
डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम, प्रियदर्शिनी विहार में 25वें महोत्सव के दौरान हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें लोगों की जांच की गई और चिकित्सकों ने परामर्श दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर भी हुआ, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया।
आयोजक महेंद्र लड्डा ने कहा कि महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ समाजोपयोगी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। संवाद
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डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम, प्रियदर्शिनी विहार में 25वें महोत्सव के दौरान हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इसमें लोगों की जांच की गई और चिकित्सकों ने परामर्श दिया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर भी हुआ, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया।
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आयोजक महेंद्र लड्डा ने कहा कि महोत्सव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ समाजोपयोगी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोत्सव 25 सितंबर तक चलेगा। संवाद
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