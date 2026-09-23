दिल्ली के दो बड़े जाम प्वाइंट होंगे खत्म: बनेगा 5.5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर, 12 चौराहों का ट्रैफिक होगा बाईपास

आउटर रिंग रोड पर मां आनंदमयी मार्ग और मुकरबा चौक पर यातायात का दबाव कम करने के लिए दो बड़े सड़क प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। आउटर रिंग रोड से महरौली-बदरपुर रोड तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबा छह लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। यह करीब 12 चौराहों के ट्रैफिक को ऊपर से निकाल देगा। वहीं मुकरबा चौक पर मौजूदा छह लेन के आरओबी को 10 लेन किया जाएगा। जहांगीरपुरी औद्योगिक क्षेत्र से संजय गांधी परिवहन नगर के बीच चार लेन का नया आरओबी बनाया जाएगा। इन दोनों जगहों पर सड़क का दबाव घटने से रोजाना सफर करने वाले लोगों को आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।

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