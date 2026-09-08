Delhi NCR News: जोन-21 ने जीता अंडर-17 गर्ल्स क्रिकेट का खिताब, नेशनल के लिए चयनित

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संवाद न्यूज एजेंसी



नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के अंडर-17 गर्ल्स का फाइनल जोन-21 की टीम ने जीत लिया। वहीं जोन-2 की टीम दूसरे स्थान पर रही। मंगलवार को यह टूर्नामेंट द्वारका क्रिकेट सेंटर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जोन-21 की स्पोर्ट्स सुपरवाइजर रोशनी गुलाटी रहीं। प्रतियोगिता का संचालन क्रिकेट गेम्स इंचार्ज विनोद मट्टा की देखरेख में हुआ। वहीं द्वारका क्रिकेट सेंटर के वेन्यू इंचार्ज रोहित यादव और पवन भी इस दौरान मौजूद रहे।

द्वारका क्रिकेट सेंटर में हुआ दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन